Erzurum\'da Hafızlık Sınavı Yapıldı

Erzurum Yakutiye İlçesinde Eğitim-Öğretim faaliyetlerine devam eden ve Örgün Eğitimle birlikte hafızlık projesi uygulayan Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu (Erkek Öğrenciler İçin) ve Raif Azak İmam Hatip Ortaokuluna(Kız Öğrenciler İçin) 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı için öğrenci seçme sınavı gerçekleştirildi.

Sınav 4.sınıfı bitirip 5.sınıfa geçecek olan öğrenciler arasında yapıldı. Sınavda 4.sınıf konularını içeren 60 adet soru soruldu. Sınava öğrenci ve veliler yoğun ilgi gösterdi.

Yapılan seçme sınavı sonuçlarına göre ilk 100 öğrencinin okullara kabul edileceği sınava Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu için yaklaşık 600 öğrenci, Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu için ise yaklaşık 500 öğrenci başvuru yaptı.

Sınav sonuçları 15 Mayıs 2025 Perşembe günü okul web sitesi ve hafiziho.meb.gov.tr adresinden açıklanacağı bildirildi. - ERZURUM