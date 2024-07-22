Erzurum'da Haziran Ayında 2 Bin 992 Taşıtın Devri Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Haziran Ayında 2 Bin 992 Taşıtın Devri Yapıldı

Erzurum\'da Haziran Ayında 2 Bin 992 Taşıtın Devri Yapıldı

Türkiye genelinde Haziran ayında 676 bin 83 taşıtın devri gerçekleşirken, Erzurum'da bu rakam 2 bin 992 olarak kaydedildi. Erzurum, 136 bin 792 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. sırada yer aldı. Otomobil, Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlar arasında en fazla bulunan tür oldu. Haziran ayında Erzurum'da gerçekleşen 2 bin 992 taşıt devrinin detaylarına da yer verildi.

22.07.2024 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de Haziran ayında 676 bin 83 adet taşıtın devri yapıldı, Erzurum'da aynı dönemde bu rakam 2 bin 992 olarak gerçekleşti.

TÜİK Haziran 2024'e ait motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Erzurum 136 bin 792 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Haziran ayında 2 bin 992 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 42'inci oldu. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 69 bin 467 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 395, otobüs sayısı bin 235, kamyonet sayısı 29 bin 383, kamyon sayısı 6 bin 246, motosiklet sayısı 5 bin 679, özel amaçlı araç sayısı 748 ve traktör sayısı 21 bin 639 oldu. Haziran ayında Erzurum'da 2 bin 992 aracın devri yapıldı. Bunlardan 1 bin 948 otomobil, minibüs 33, otobüs 22, kamyonet 624, kamyon 61, motosiklet 134, özel amaçlı araç 6 ve traktör 164 adet olarak gerçekleşti.

Ülkemizde Haziran ayında devri yapılan taşıtların %64,4'ünü otomobil, %15,1'ini kamyonet, %13,8'ini motosiklet, %2,6'sını traktör, %1,9'unu kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Türkiye'de Haziran ayında 198 bin 581 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,2'sini motosiklet, %38,1'ini otomobil, %6,7'sini kamyonet, %3,1'ini traktör, %1,2'sini kamyon, %0,4'ünü minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Türkiye, Erzurum, Ulaşım, Trafik, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Haziran Ayında 2 Bin 992 Taşıtın Devri Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:41 Üsküdar’da çöp sorunu bitmiyor Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
09:04 Obama da aralarında Biden’ın yerine aday gösterdiği Kamala’ya kritik isimlerden destek çıkmadı Obama da aralarında! Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala'ya kritik isimlerden destek çıkmadı
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
07:21 Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı
23:19 Biden’ın desteğini açıkladığı Kamala Harris’ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım Biden'ın desteğini açıkladığı Kamala Harris'ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
10:02 Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü ve şimdiki MSNBC sunucusu Jen Psaki, Biden’ın yarıştan çekilme kararı hakkında konuşurken ağladı Eski Beyaz Saray Basın Sözcüsü ve şimdiki MSNBC sunucusu Jen Psaki, Biden'ın yarıştan çekilme kararı hakkında konuşurken ağladı
09:40 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü
09:19 MasterChef Türkiye’de talihsiz olay Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı
09:16 Anlaşma tamam Fenerbahçe’nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor
08:59 Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu
08:09 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 10:21:39. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Haziran Ayında 2 Bin 992 Taşıtın Devri Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement