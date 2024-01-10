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Erzurum'da Jandarma Bölgesinde 12 Ayda 169 Trafik Kazası - Son Dakika
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Erzurum'da Jandarma Bölgesinde 12 Ayda 169 Trafik Kazası

Erzurum'da jandarma bölgesinde yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen 12 ayda 169 trafik kazası meydana geldi. Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı'nın 2023 yılı kaza istatistiklerine göre, sürücü hataları ve araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak kazalara neden olan unsurlar olarak tespit edildi. Sadece Aralık ayında Erzurum Jandarma bölgesinde 12 yaralamalı-ölümlü kazada 1 kişi hayatını kaybederken 19 kişi yaralandı. 2023 yılında ise toplamda 169 ölümlü-yaralamalı kazada, 27 maddi hasarlı, 8 ölümlü ve 262 yaralı vakası yaşandı.

Erzurum\'da Jandarma Bölgesinde 12 Ayda 169 Trafik Kazası
10.01.2024 - 11:14,
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Erzurum'da jandarma bölgesinde 12 ayda 169 trafik kazası meydana geldi.

Yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen ülkemizde bir çok canın yitirilmesine sebep olan trafik kazalarının önüne geçilemiyor. Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı'nın ülkemizdeki 2023 yılı kaza istatistiklerine bakıldığında kazalara neden unsurlarda sürücü hataları önemli şekilde ön plana çıkarken kusur olarakta ; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak olarak tespit edildi.

Erzurum Jandarma bölgesinde 2023 Aralık ayı içinde 12 yaralamalı-ölümlü kazada, 2 maddi hasarlı kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 19 kişi yaralandı.

Erzurum'da 2023 yılında jandarma sorumluluk alanında toplam 169 ölümlü-yaralamalı kazada, 27'i maddi hasarlı, 8 ölümlü ve 262 yaralı olarak işlem gördü. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da Jandarma Bölgesinde 12 Ayda 169 Trafik Kazası - Son Dakika
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