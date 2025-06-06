Erzurum'da kurban kesim alanına götürülürken kaçan düve sahibine zor anlar yaşattı.
Yakutiye ilçesi Yoncalık semtinde sahibinin elinden kurulan düve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi tarafından yakalandı. Düve, kaçtığı bahçede uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek kesimhaneye götürüldü. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum'da Kaçan Düve Sahibini Zor Duruma Soktu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?