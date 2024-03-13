Erzurum'da KADES programı hakkında bilgilendirme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da KADES programı hakkında bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Erzurum\'da KADES programı hakkında bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince 2024 yılı içerinde; KADES uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

13.03.2024 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince 2024 yılı içerinde; KADES uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

2018 yılında geliştirilen ve hali hazırda yaklaşık 5.1 milyon Kadınımız tarafında kullanılmakta olan Kadın Destek Uygulamasının (KADES) yaygınlaştırılması kapsamında 2024 yılı sonuna kadar en az altı milyon altı yüz bin indirme sayısına ulaşılmasına yönelik Erzurum'da da yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, "Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce (ŞÖNİM) "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği" 8 Mart 2024 tarihinde MNG AVM' de kamu kurumları ve STK'lar katılımıyla stant kurulmuş 520 broşür dağıtılmış 500 kadın 150 erkek vatandaş olmak üzere 650 vatandaşa bilgilendirme yapılırken Yakutiye Kaymakamlığı İlçe Proje Ofisi tarafından 8 Mart 2024 günü Nene Hatun Kültür Merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında 180 el broşürü dağıtıldı, 350 Kadın vatandaşımıza KADES programı hakkında bilgilendirme yapıldı" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, KADES, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da KADES programı hakkında bilgilendirme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:43 Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:11 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü
13:55 Gaye Erkan’ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı Gaye Erkan'ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var? İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı
13:36 CHP’deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı Aralarında İmamoğlu’nun danışmanı da var CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var
15:17 Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi’nde onur kırıcı arama uygulamasını kabul etmedi Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde onur kırıcı arama uygulamasını kabul etmedi
15:04 Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi’nin İkinci Toplantısı Bağdat’ta Yapılacak Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nin İkinci Toplantısı Bağdat'ta Yapılacak
14:40 Ali Koç’tan Galatasaray’a sert sözler: Türk futbolu için değil, belki de ülke için beka sorunusunuz Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: Türk futbolu için değil, belki de ülke için beka sorunusunuz
14:34 Zafer Partisi’ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, parti üyesi 1 kişi bıçaklandı Zafer Partisi'ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, parti üyesi 1 kişi bıçaklandı
14:21 Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural’ı tek kalemde sildi: Yollarımızın kesişmesine gerek yok Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural'ı tek kalemde sildi: Yollarımızın kesişmesine gerek yok
13:03 Kedi Eros’u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 15:27:25. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da KADES programı hakkında bilgilendirme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement