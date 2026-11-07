Erzurum\'da kar şehir içi trafiği aksattı, dört il için zirai don uyarısı geldi

(ERZURUM) - Erzurum'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü, şehir içi trafikte aksamalar yaşandı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için zirai don uyarısında bulundu.

Erzurum'da gün boyunca etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Yağış nedeniyle şehir içi trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı.

Kent merkezinde bazı vatandaşlar ise tarihi binaların önünde ve caddelerde karın keyfini çıkardı.

DÖRT İL İÇİN ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, soğuk havanın etkisini artırmasıyla Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için zirai don uyarısı yaptı.

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 7 Kasım Cumartesi gecesinden itibaren bölge genelinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği bildirildi. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.