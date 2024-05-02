Erzurum'da kazı çalışması sırasında bulunan 4 tilki yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika
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Erzurum'da kazı çalışması sırasında bulunan 4 tilki yavrusu koruma altına alındı

Erzurum\'da kazı çalışması sırasında bulunan 4 tilki yavrusu koruma altına alındı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yapılan kazı çalışması sırasında işçiler tarafından bulunan 4 tilki yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altına alındı. Yavruların sağlıklı olduğu belirtilirken, Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakımlarına devam edilecek.

02.05.2024 09:07
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Erzurum'da kazı çalışması sırasında işçiler tarafından bulunan 4 tilki yavrusu koruma altına alındı.

Erzurum'un Aziziye ilçesi Yarımca Mahallesi kırsalında kazı çalışması yapan işçilerin ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) personelince 4 tilki yavrusu teslim alındı. DKMP Veteriner Hekimi Selçuk Albayrak tarafından ilk muayene, bakım ve beslemeleri yapılan tilki yavrularının sağlıklı olduğu belirtildi. Hayati tehlikesi olmayan yavrular erişkinliğe ulaşıp doğaya dönebilecek güce erişinceye kadar Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bakımlarına devam edilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da kazı çalışması sırasında bulunan 4 tilki yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika

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