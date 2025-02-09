Erzurum'da Kış Sporları Coşkusu - Son Dakika
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Erzurum'da Kış Sporları Coşkusu

Erzurum\'da Kış Sporları Coşkusu

Erzurum'da valilerin katıldığı buz tırmanışı ve off-road etkinlikleri büyük ilgi gördü.

09.02.2025 12:14
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2025 yılı Avrupa Kış Sporları ve aynı zamanda EİT Turizm Başkenti olan Erzurum'da hem coşku hem macera hem de adrenalin dolu etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

Bu defa iki komşu ilin valileri Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü'nün düzenlendiği etkinliklerde buluştu. Önce Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Palandöken'de Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası'nda tırmandılar. Zorlu tırmanış parkurunda iki valinin tırmanış performansı profesyonelleri aratmadı. Daha sonra da off-road araçlarıyla Erzurum'un tarihi tabyalarında anlamlı bir yolculuk yapıldı ve ardından da zorlu parkurda off-road deneyimi yaşadılar.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'un Avrupa Kış Sporları Başkenti ünvanına vurgu yaparak, "Buz duvara tırmanış vesilesiyle Ardahan Valimizle birlikte bu etkinliğe katıldık. Aynı zamanda Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası da gerçekleştiriliyor. Palandöken'de bulunan yapay buz duvarı, Türkiye'nin ilk ve en büyük buz tırmanış alanıdır. Yüksekliği 20 metre, genişliği ise 150 metre civarındadır. Daha önce de iki kez tırmanış yapmıştım, bu üçüncü oldu. Off-road araçlarıyla da farklı heyecanları yaşadık. Erzurum, kış sporlarında önemli bir merkez ve tüm sporcuları buraya davet ediyorum" diye konuştu.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ise etkinliğin keyifli geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Erzurum, Türkiye'de kış sporlarının merkezi ve dünyada da önemli bir noktaya geliyor. Federasyonumuzun çok güzel bir etkinliği oldu, biz de bunun bir parçası olduk. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Macera Off-Road Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü Lokman Toptaş, Erzurum'un tanıtımı ve alternatif sporların anlatılması için uzun süredir çaba harcadıklarını ifade ederek, "Erzurum'da sadece klasik anlamda bildiğimiz kış sporları değil 12 ay boyunca insanları heyecanlandıracak ve doğa ile baş başa bırakacak etkinliklerin olduğunu gösteriyoruz. Başta Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Kış Sporları Coşkusu - Son Dakika

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