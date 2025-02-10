Erzurum\'da Kış Sporları Şenliği

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Soğuk havaların etkili olmaya devam ettiği Erzurum'da bir yanda da karın güzellikleri doyasıya yaşanıyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü'nün düzenlendiği etkinlikte buluştu. Off-road araçlarına takılı lastiklerle kızak ve rafting keyfi yaşayan valiler zorlu parkurda off-road heyecanını denediler.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2025 yılı Avrupa Kış Sporları ve EİT 2025 Turizm Başkenti olan Erzurum'da alternatif kış sporlarının giderek yaygınlaştığını belirterek, "Bu kez Ardahan Valimiz ile birlikte lastikle rafting ve off-road heyecanını yaşadık. Macera ve adrenalin arayan vatandaşlarımızı Erzurum'da karın ve kışın keyfini yaşamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma Doğa Sporları Kulübü üyelerinin düzenlediği etkinlikte, Erzurum Ovası'nda karda off-road yapan davetliler araçlara bağlı özel lastiklerle rafting deneyimini yaşadılar. Ovada kar içinde zaman zaman hareket etmekte zorlanan ve karda mahsur kalan araçları kurtarmak için el birliğiyle çabalayan off-roadçular hız yapmaktan da kaçınmadılar. - ERZURUM