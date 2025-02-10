Erzurum\'da Kış Yürüyüşü Keyfi

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Erzurum'da yürüyüş grupları 12 ay kesintisiz doğa yürüyüşlerini devam ettiriyor.

Oltu ve Erzurum Yürüyüş Grupları, bu haftaki yürüyüşlerinde karlı bir maceraya imza attılar. Gruplar, Uzundere Öşvank Kilisesi'nden başlayarak, Armutlu Mezrası'na kadar yaklaşık 15 km yürüdüler.

Karlar içerisinde yürüyüşe çıkan ekipler, Armutlu Mezrası'ndaki piknik alanına ulaştıklarında bir dinlenme molası verdiler. Mola sırasında, hafif kar yağışı eşliğinde eğlenceli anlar yaşandı. Yürüyüşçüler halay çekip kartopu oynayarak keyifli anlar geçirdiler.

Zorlu doğa yürüyüşü, hem spor hem de eğlence dolu anlarla birleşerek katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Hem doğanın tadını çıkaran hem de bir arada vakit geçiren grup üyeleri, bu etkinlikte hem bedenlerini zorladılar hem de keyifli hatıralar biriktirdi. Oltu Yürüyüş gurubundan Kerim Kaya, "Biz bugün Erzurum Yürüyüş gurubu ile Öçvank Kilisesi'nden başladığımız yürüyüşümüze Armutlu Mezrasına gerçekleştirdik. Gayet keyifli bir yürüyüş oldu. Bir ara kar yağışı olsa da yürüyüş keyif verdi" dedi.

Oltu Yürüyüş gurubundan Osman Kamacı "Bugün Uzundere ilçesinin Öşvank Mahallesinden başlayarak Armutlu mezrasına yürüyüş yaptık. Bugün gerek güneşte gerek kar yağışı altında keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik. Doğa çok güzeldi" şeklinde konuştu. - ERZURUM