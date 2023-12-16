 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum'da Kızılkuyruk ve Çulluk Doğaya Salındı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da Kızılkuyruk ve Çulluk Doğaya Salındı

Erzurum'da cama çarparak hafif yaralanan kızılkuyruk, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yapılan müdahalenin ardından kızılkuyruk doğal yaşamına geri döndü. Aynı zamanda Erzurum merkezde bulunan bitkin haldeki çulluk da muayene edildikten sonra doğal yaşam alanına salındı.

Erzurum\'da Kızılkuyruk ve Çulluk Doğaya Salındı
16.12.2023 - 11:26,
Abone Ol

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şubesine teslim edilen kızılkuyruk ve çulluk doğaya salındı.

Cama çarparak hafif yaralanan kızılkuyruk, duyarlı vatandaşlar tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şubes, ekipleri teslim edildi. Yapılan ilk müdahalesi ve bakımının ardından, kızılkuyruk yeniden özgür doğasına kavuştu. Bu arada Erzurum merkezde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan çullukta muayenesinşn ardından bakım beslemeleri yapılarak doğal yaşam alanına salındı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Kızılkuyruk ve Çulluk Doğaya Salındı - Son Dakika


12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09
İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:08
TÜRK-İŞ, ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilmesini istiyor TÜRK-İŞ, ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilmesini istiyor
11:06
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu

Son Dakika
12:19 Dereler taştı, yollar kapandı, seferler iptal! İstanbul'u da etkisi altına alan sağanak 38 saat sürecek
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05 Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
11:08 TÜRK-İŞ, ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilmesini istiyor
10:57 Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 12:50:08. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kızılkuyruk ve Çulluk Doğaya Salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement