Erzurum'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında fiyatlar yükseldi - Son Dakika
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Erzurum'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında fiyatlar yükseldi

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Erzurum'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların fiyatları geçen yıla göre arttı. Besiciler, enflasyon ve girdi maliyetlerinin yükselmesini fiyatların artış nedeni olarak gösteriyor.

22.05.2024 17:45
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ORHAN BOZKURT

(ERZURUM) - Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık varlığının önemli merkezlerinden olan Erzurum'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı. Bayrama bir aydan kısa bir süre kala yurttaşlar şimdiden fiyat araştırmasına başladı. Ancak hayvan pazarlarında bu yıl hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlıklar fiyatları el yakıyor. Besiciler, geçtiğimiz yıl ortalama 80-120 bin lira olan büyükbaş kurbanlıkların bu yıl 130-150 bin lira arasında, geçtiğimiz yıl 7-10 bin lira arasında olan küçükbaş kurbanlıkların bu yıl 10-15 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Türkiye'nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının önemli merkezlerinden olan Erzurum'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik devam ediyor. Kırsal alanlardaki besiciler kurbanlık hayvanlarını pazarlara ve büyük kentlere göndermeye başladı.

Geçen yılın tavan fiyatları bu yıl taban fiyat oldu

Besiciler, yüksek fiyatların sebebini enflasyon ile tarım ve hayvancılık sektöründeki girdi rakamlarının artmasına bağlıyor. Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık fiyatları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 70-80 civarında zamlı olarak alıcıları karşılıyor. Besiciler, geçtiğimiz yıl ortalama büyükbaş kurbanlıkların 80-120 bin lira iken, bu yıl 130-150 bin lira arasında olduğunu belirtiyor. Hayvan pazarında geçen yıl 7-10 bin lira arasında satılan küçükbaş kurbanlıkların fiyatları ise bu yıl 10-15 bin lira arasında değişiyor.

Erzurum\'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında fiyatlar yükseldi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında fiyatlar yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında fiyatlar yükseldi - Son Dakika
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