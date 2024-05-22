Erzurum'da Kurban Pazarında Hareketlilik Başladı - Son Dakika
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Erzurum'da Kurban Pazarında Hareketlilik Başladı

Erzurum'da hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, hayvan sayısında sorun olmadığını belirtirken, kurban fiyatlarında yüzde 70-80 artış olduğunu söyledi. Yıldırım, kaba yem üretiminin artmasının kurban ve et fiyatlarını frenleyeceğini ifade etti. Ayrıca, çoban temininde zorlandıklarını ve 50-60 bin lira maaşa çoban bulamadıklarını dile getirdi.

22.05.2024 19:49
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Erzurum'da kurban pazarında hareketlilik başladı

Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım:

"Kurbanlık sayısında sorun yok"

"Ülkemizde kaba yem üretiminin artması kurban ve et fiyatlarını frenler"

"50-60 bin lira maaşa çoban bulamıyoruz"

ERZURUM - Kurban Bayramı yaklaşırken Erzurum'da hayvan pazarlarında hareketlilik başladı.

Türkiye'nin hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılık varlığının önemli merkezlerinden biri olan Erzurum'da pazarda hareketlilik başladı. Kırsal alanlardaki besiciler yavaş yavaş hayvanlarını Batı illerine ve pazarlara sevk ediyor.

Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, hayvan varlığı noktasında sayısal olarak bir sorun olmadığını vurgulayarak, "Hayvan sayımızı talebin karşılayacak düzeyde. Ancak kurban fiyatlarında bir önceki yıla göre yüzde 70-80 artış var" dedi. Yıldırım, artışın sebebini enflasyon ile tarım ve hayvancılık sektöründeki girdi rakamlarının artmasına bağlayarak, "Bu iki unsur kurban fiyatlarını sürekli tırmandırıyor. Kurban Bayramı'na doğru bu yükseliş eğilimi ne olur şimdiden kestirmek zor. Ama artması daha yüksek bir ihtimal" diye konuştu.

"Kaba yem üretimi ve tüketimi önemli"

Fenni yeme olan ihtiyacın sürekli arttığını söyleyen Yıldırım, "Ülke olarak mutlaka kaba yem üretimin ve tesis sayısını artırmamız gerektiğini savunuyoruz. Bu aynı zamanda et ve süt verimini yükseltir. Bu bize de, vatandaşa da olumlu manada yansır" dedi.

"50-60 bin maaşa çoban bulamıyoruz"

Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, şöyle devam etti:

"Çoban temininde zorlanıyoruz. Ülkemizde son yıllarda Afganlı çobanlara rağbet çok oldu. Ancak bu insanlar çoban olarak kısa süreli istihdamları tercih etmekte ve başka sektörlere kaymaktadır. Bu durum ülkemiz istihdamına negatif etki yaptığı gibi bizim çoban bulamamamız, uzun süre istihdam edemememiz gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda çoban ücretlerini artırmaktadır. Bir çok arkadaşımız 50-60 bin liraya çoban bulamıyor."

(MEK-NK-ŞG-E)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Kurban Pazarında Hareketlilik Başladı - Son Dakika

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