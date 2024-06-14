Erzurum'da Kurban Pazarlarında Yoğunluk Yaşanıyor - Son Dakika
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Erzurum'da Kurban Pazarlarında Yoğunluk Yaşanıyor

Erzurum'da kurban bayramı öncesi kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satış fiyatları arasında büyük farklar bulunuyor. Kontrol edilemeyen boğalar ise sahiplerine zor anlar yaşatıyor.

14.06.2024 10:53
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Erzurum'da kurban bayramı öncesi kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Erzurum'da kurulan hayvan pazarlarında bayrama iki gün kala hareketlilik arttı. Büyükbaş hayvanların 70 ila 200, küçükbaş hayvanlar ise 7 ila 20 bin TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Kurban pazarlarında zaman zaman kontrol edilemeyen boğalar ise sahiplerine zor anlar yaşatıyor. Aziziye ilçesinde kurulan hayvan pazarında kontrol edilemeyen tosun sahiplerine zor anlar yaşattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Kurban Pazarlarında Yoğunluk Yaşanıyor - Son Dakika

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