Erzurum'da Kurban Pazarlarında Yoğunluk Yaşanıyor

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Erzurum'da kurban bayramı öncesi kurban pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Erzurum'da kurulan hayvan pazarlarında bayrama iki gün kala hareketlilik arttı. Büyükbaş hayvanların 70 ila 200, küçükbaş hayvanlar ise 7 ila 20 bin TL arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Kurban pazarlarında zaman zaman kontrol edilemeyen boğalar ise sahiplerine zor anlar yaşatıyor. Aziziye ilçesinde kurulan hayvan pazarında kontrol edilemeyen tosun sahiplerine zor anlar yaşattı. - ERZURUM