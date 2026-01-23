Erzurum\'da güvenlik ve huzur için metruk binalar tek tek yıkılıyor

Erzurum'da güvenlik ve toplumsal huzur açısından sıkıntıları beraberinde getiren metruk binalara karşı yıkım çalışmaları devam ediyor. Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Suç ve suçlu, nerede karanlık yer varsa orayı tercih eder. Bu anlamda kimseye fırsat vermeyeceğiz ve polis olarak kararlıyız" dedi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ortak çalışmasıyla vatandaşı huzursuz eden ve suçlulara alan sağlayan metruk binalara yönelik yıkım çalışmalarına devam ediliyor. Vatandaşların metruk yapılarla ilgili şikayet ve ihbarları üzerine başlatılan çalışma çerçevesinde, Erzurum kent merkezi ve ilçelerde suça zemin hazırlayan ve halkı tedirgin eden 562 metruk binanın yıkımı planlaması içinde, Palandöken ilçesinde 3 farklı noktada kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

"Suç ve suçlu, nerede karanlık yer varsa orayı tercih eder"

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, metruk binaların suç işlemeye uygun yerler olduğunu ifade ederek, "Erzurum'un huzur ve güvenliğini daha iyiye taşıma noktasında sürdürdüğümüz faaliyetlerden biri olan metruk binaların tespiti, suç için kullanılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında Palandöken ilçemizdeyiz. Palandöken Belediyesi ve mahalle muhtarlarının yönlendirmesiyle metruk yapıların tespit ettik. Bu yapıların öncelikle giriş-çıkışları kapatılarak herhangi bir kötü amaçla kullanımını engelledik. Bu kapsamda yıkılması gereken yerlerin de tespiti yapıldı. Suç ve suçlu, nerede karanlık yer varsa orayı tercih eder. Bu noktada tüm ilçelerimizde valimizin talimatıyla, belediyelerimizle ve muhtarlıklarımızla koordineli, metruk dediğimiz kullanılmayan yerlerin güvenlik yönünden kapatılmasını ve yıkılmasını sağlayacağız. Bu konuda emniyet olarak kararlıyız" şeklinde konuştu.

"Yapılan çalışmalara destek oluyoruz"

Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Sadullah Aydemir ise metruk ve terk edilmiş binaların yıkılması karşısında memnun olduklarını vurgulayarak, "Mahallemizde bu tür metruk binalar var, bunlar suç ve suçluyu barındırmak için siper alanı oluşturuyordu. Emniyet müdürümüzün şehrimize gelmesiyle suç ve suçlulara karşı ciddi bir mücadele başlatıldı. Yapılan çalışmalardan memnunuz" dedi. - ERZURUM