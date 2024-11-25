Erzurum'da Okullar Tatil

Yerel

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Erzurum Valiliğince yapılan açıklamada, "İlimizde görülen olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım 2024 Salı günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM