Erzurum'da Organize Hayvancılık Bölgesi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erzurum'da Organize Hayvancılık Bölgesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum\'da Organize Hayvancılık Bölgesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurulması amacıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda TDİOSB'nin katkıları ve kurulum aşaması ele alındı.

08.03.2025 15:40  Güncelleme: 15:42
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında "Organize Hayvancılık Bölgesi Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Erzurum'da, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurulması amacıyla tarafların bir araya geldiği toplantıda, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB) yerel ve ulusal anlamda katkıları ve kurulum aşamasındaki yol haritaları masaya yatırıldı.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB), tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamak amacıyla tarımsal üretim yapan işletmeler ile bu işletmelerde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin bir arada yer aldığı üretim merkezi olarak tanımlanıyor.

Toplantıya; AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Vali Yardımcıları Lokman Düzgün ve Ahmet Özdemir, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkan Vekili Hakkı Göktürk, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Ticaret Borsası Başkanı Yıldırım Hakan Oral ve Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Organize Hayvancılık Bölgesi Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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