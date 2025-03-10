Erzurum'da Otel Denetim Komisyonu Kuruldu, 11 Otel Mühürlendi

(ERZURUM)- Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını yitirdiği yangın sonrası Erzurum'da bir denetim komisyonu kurduklarını ve ilk etapta 11 otelin kapısına mühür vurulduğunu açıkladı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ve Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile 2024-2025 yılı karşılaştırmalı asayiş konularında değerlendirme toplantısı yaptı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Çiftçi, ocak ve şubat aylarında, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından icra edilen uygulamalarda, 42 tabanca ele geçirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"2024 yılında ilimizde göçmen kaçakçılığına yönelik 26 operasyon düzenlenmişken bu sene düzenlenen operasyon sayısının 29 olduğunu söyleyebilirim. Bu sene operasyonlarımız biraz daha artmış. Geçen sene 64 tane organizatör yakalamışken, bu sene yakalanan organizatör sayısı 67 yükselmiş. Yine geçen senenin ilk iki ayında 18 organizatör tutuklanmışken bu sene tutuklanan organizatör sayısının da 40'a yükseldiğini memnuniyetle ifade etmek isterim."

"Palandöken'de otel denetimleri devam ediyor"

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasını hatırlatan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çoğu çocuk olmak üzere birçok vatandaşımız bu elim faciada hayatını kaybetti. Biz de valilik olarak bu konuda vali yardımcımızın başkanlığında denetim komisyonu kurduk. 'İlimizdeki bütün konaklama tesislerini gözden geçirelim, denetimlerini yapalım' diye bir denetim komisyonu oluşturduk. Bu denetimler neticesinde de şehir içinde 20 tane otelde denetleme yaptık. Bunlardan şartları taşımayan, herhangi bir şekilde turizm işletme belgesi veya basit konaklama belgesi olmayan 11 tane işletmeyi kapattık, faaliyetlerine son verdik. Belediyelerimiz mühürlemelerini yaptılar.

Bundan sonra da inşallah hem turizm işletmeli turizm işletme belgeli olsun hem de basit konaklamalı ruhsatlı işletmeler olsun bunların denetlemelerini devam ettireceğiz. Yine Palandöken Kayak Merkezi'nde de 11 tane turizm işletme belgeli tesis var. Bunların da şu anda halen denetimleri devam ediyor. Bunların gerek yangın denetimleriyle ilgili gerekse teknik denetimlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onlar da neticelendiğinde sonuçlarını paylaşacağız."