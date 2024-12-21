Erzurum\'da Protokol ve Davranış Kuralları Semineri Düzenlendi

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Erzurum'da, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı iş birliği ile planlanan ve Valilik koordinesinde gerçekleştirilen "Kamuda/Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları Hizmet İçi Eğitim Semineri" yapıldı.

Protokol alanında uzman isimlerden İhsan Ataöv'ün etkileyici sunumuyla gerçekleştirilen seminerde, Erzurum Valiliğine bağlı idari birim yöneticileri ve kurum çalışanları eğitim aldı.

Erzurum Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimin açılışında bir konuşma yapan Vali Çiftçi, "Değerli çalışma arkadaşlarım, malumlarınız kamu yöneticisi olarak hepimizin makam odaları var. Bunun dışında resmi toplantı gerçekleştiriyor, resmi araç kullanıyoruz. Resmi yemek veriyoruz, resmi törenler düzenliyoruz, resmi karşılama ve uğurlama yapıyoruz. Bunların hepsi birtakım kurallara tabi. Daha önce de "Sosyal ve Kamusal Hayatta Protokol Kuralları" eğitimini düzenlemiştik. Sizleri, tekrar alanında yetkin bir isimle buluşturuyoruz. Bu seminerden de çok istifade edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen eğitime, Vali Mustafa Çiftçi'nin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Naim Ürkmez, Vali Yardımcıları Lokman Düzgün, İlyas Öztürk, Ahmet Özdemir, Mustafa Berk Çelik; ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, İl Eminiyet Müdürü Kadir Yırtar ve il müdürleri katıldı. - ERZURUM