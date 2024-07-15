Erzurum'da Sağanak Yağış Sel ve Heyelanlara Neden Oldu - Son Dakika
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Erzurum'da Sağanak Yağış Sel ve Heyelanlara Neden Oldu

Erzurum\'da Sağanak Yağış Sel ve Heyelanlara Neden Oldu

Erzurum'da iki gündür etkisini gösteren sağanak yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Özellikle Erzurum'un kuzey ilçelerinde etkili olan yağışlar, birçok yerde sel ve heyelanlara yol açtı. Ekipler, yolların trafiğe açık olması için çalışmalarını sürdürüyor. Oltu-Olur yolunda ise aşırı yağışlar ve toprak kayması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölgede gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırarak akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

15.07.2024 09:33
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Erzurum'da iki gündür etkisini gösteren sağanak, yağış sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Oltu- Olur yolunda da zaman zaman aksamalar oldu.

Özellikle Erzurum'un kuzey ilçelerinde etkili olan yağış bir çok yerde sel ve heyelanlara neden oldu. Ekipler yolların trafiğe açık olması için çalışmalarını sürdürüyor. Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan Artvin yolunda dünden beri zaman zaman geçici olarak kapanmalar oldu. Oltu-Olur yolun da aşırı yağışlardan dolayı ve toprak kayması yüzünden trafikte aksamalar oldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in güneyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğini açıklayarak, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Sağanak Yağış Sel ve Heyelanlara Neden Oldu - Son Dakika

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