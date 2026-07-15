Erzurum'da şehit yakını kadınlardan 15 Temmuz sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurum'da şehit yakını kadınlardan 15 Temmuz sergisi

Erzurum\'da şehit yakını kadınlardan 15 Temmuz sergisi
15.07.2026 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın programıyla Erzurum'da 25 şehit yakını kadının hazırladığı 200 çini, tezhip ve ebru eseri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Çifte Minareli Medrese'de sergilendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında Erzurum'da şehit yakını kadınların hazırladığı 200 çini, tezhip ve ebru eseri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çifte Minareli Medrese'de sergilendi.

Program kapsamında eğitim alan 25 şehit yakını kadının hazırladığı 200 eser, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Erzurum Valisi Aydın Baruş da sergiyi ziyaret ederek eserleri inceledi ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şehit yakınları ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu belirterek, "Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüyle şehit yakını kadınlarımız birbirinden değerli eserler ortaya koydu. 200 eserin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tarihi Çifte Minareli Medrese'de sergilenmesi bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır" dedi.

Şehit yakını kadınlar da sanatla buluşmanın kendilerine huzur verdiğini, duygu ve özlemlerini eserlerine yansıttıklarını ifade ederek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Sergi, 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberlik ruhunu sanatın birleştirici gücüyle buluşturdu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çifte Minareli Medrese, Etkinlikler, Demokrasi, 15 Temmuz, Erzurum, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da şehit yakını kadınlardan 15 Temmuz sergisi - Son Dakika

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat İstanbul’da yarın bu yollar kapalı olacak Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Pakistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı 5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
Metrobüs yarın FSM Köprüsü’nü kullanacak Metrobüs yarın FSM Köprüsü'nü kullanacak

10:26
Öğretmen, polis, vaiz, doktor İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
10:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
10:07
Haluk Levent’in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
08:23
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
08:16
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
07:59
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 11:15:10. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da şehit yakını kadınlardan 15 Temmuz sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.