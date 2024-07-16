Erzurum'da Sel Felaketi: Oltu'da Yaşanan Sağanak Yağış Sonrası Manzaralar Gözler Önüne Serildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Sel Felaketi: Oltu'da Yaşanan Sağanak Yağış Sonrası Manzaralar Gözler Önüne Serildi

Erzurum\'da Sel Felaketi: Oltu\'da Yaşanan Sağanak Yağış Sonrası Manzaralar Gözler Önüne Serildi

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir haftadır devam eden sağanak yağışlar sonucunda sel felaketi yaşandı. Çatak Mahallesi'nde meydana gelen sel sonrası evler sular altında kaldı, köprüler yıkıldı ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. AK Parti Erzurum Milletvekilleri ve belediye yetkilileri bölgede inceleme yaparak, yardım sözü verdi.

16.07.2024 09:05  Güncelleme: 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da bir haftadır etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiliyor. Oltu ilçesinde sel sonrası ortaya çıkan manzaralar afetin boyutunu gözler önüne serdi.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altunok, Mehmet Emin Öz ve Abdürrahim Fırat, sel felaketi yaşanan Oltu'nun Çatak Mahallesi'nde inceleme yaptı.

Oltu ilçesinin Çatak Mahallesi, son günlerde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketiyle mücadele ediyor. Özellikle 3 gündür süren sağanak yağmur, mahallede ciddi zararlara yol açtı. Son 3 gündür yaşanan şiddetli yağış sonrası mahalledeki bazı köprüler yıkıldı, evler sular altında kaldı, ara sokaklarda ise parke taşları zarar gördü. Yaklaşık 50 arı kovanı sel sularına kapılırken, mahalle yolları kısmen ulaşıma kapandı.

Oltu ilçesindeki sel felaketini yerinde inceleyen AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altunok, Mehmet Emin Öz, Abdürrahim Fırat ve Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, sel felaketinden etkilenen Çatak Mahallesi'ni ziyaret etti. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Yavuz ve Belediye Başkan Vekili İsrafil Aslan ile birlikte vatandaşlarla görüşen AK Parti heyeti, yaraların en kısa sürede elbirliği sarılacağını söylediler.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, sel felaketleriyle ilgili olarak, "Bugün ikinci sel felaketini yaşadık. İki gün önceki selin ardından dere temizliği yapmıştık. Ancak yeniden sel felaketi yaşandı. Sel köprüleri yıktı, yolları tahrip etti. DSİ bölge müdürümüzle görüşerek bölgenin yeniden yapılandırılması için çalışmalar başlatacağız" dedi.

Çatak Mahallesi sakinleri ise yaşadıkları korkuyu şu sözlerle anlattılar, "Bir haftadır geceleri korkumuzdan uyuyamıyoruz. Hayatımızda böyle bir şey yaşamadık." - ERZURUM

Kaynak: İHA

İnceleme, AK Parti, Erzurum, Çatak, Oltu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Sel Felaketi: Oltu'da Yaşanan Sağanak Yağış Sonrası Manzaralar Gözler Önüne Serildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:34 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis’e sunuluyor En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonların heyecanla beklediği teklif bugün Meclis'e sunuluyor
09:14 Hulusi Akar’dan “3. Dünya Savaşı çıkar mı“ sorusuna tedirgin eden yanıt Hulusi Akar'dan "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" sorusuna tedirgin eden yanıt
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
05:19 Suikast girişimi sonrası Trump’tan gövde gösterisi Suikast girişimi sonrası Trump'tan gövde gösterisi
10:14 3 ay rehin aldıkları gencin dişlerini kerpetenle çekip zorla böcek yedirdiler 3 ay rehin aldıkları gencin dişlerini kerpetenle çekip zorla böcek yedirdiler
10:03 Arda Turan özellikle istiyor Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor’a doğru Arda Turan özellikle istiyor! Fenerbahçeli Luan Peres, Eyüpspor'a doğru
10:00 14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar 14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar
09:54 Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı
09:45 Bir ilk Lübnan dizisi Al Hayba’nın yerli uyarlaması geliyor Bir ilk! Lübnan dizisi Al Hayba'nın yerli uyarlaması geliyor
09:15 Bu akşam İstanbul’a geliyor Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe’de Bu akşam İstanbul'a geliyor! Cenk Tosun, resmen Fenerbahçe'de
08:58 Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor Yıldız futbolcularını hiç düşünmeden gözden çıkardılar! Juventus ve Manchester United Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor
08:51 Genç kızın sadaka olarak verdiği paranın üzerinde yazanı görenler şaştı kaldı Genç kızın sadaka olarak verdiği paranın üzerinde yazanı görenler şaştı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 10:41:23. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Sel Felaketi: Oltu'da Yaşanan Sağanak Yağış Sonrası Manzaralar Gözler Önüne Serildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement