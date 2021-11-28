Üye Girişi
Erzurum'da "Şiddete Karşı Sanat" programı düzenlendi - Son Dakika

Erzurum'da "Şiddete Karşı Sanat" programı düzenlendi

28.11.2021 15:16
Erzurum'da "Şiddete Karşı Sanat" programı düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Türk Anneler Derneği ve Türk Kızılayı Erzurum Şubesince şiddete karşı sanat programı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Türk Anneler Derneği ve Türk Kızılayı Erzurum Şubesince şiddete karşı sanat programı düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Milli İrade salonunda düzenlenen programa AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken, ASH İl Müdürü Cemil İlbaş, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seher Ergüney, Türk Kızılay'ı Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, Türk Anneler Derneği Başkanı Filiz Pasin, Dernek Başkan Yardımcısı Gülcan Nazlı, Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, kamu kurum ve STK temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr Ayşe Bayrakçeken, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, farkındalık çalışmalarının önemine değindi.

Şiddetin temelinde yetersizlik olduğunu belirten Bayrekçeken," Şiddet olgusunun eğitim çok önemli. Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz önemli çalışmalar yapıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Toplumun eğitilmesiyle şiddetin önüne geçebiliriz.Çeşitli eğitimlerle, etkinliklerle, farkındalık çalışmalarıyla umarım artık 25 Kasım'da kadına yönelik şiddetle anılmayız, kadına muhabbet söyleşilerinin yapıldığı günleri görürüz" dedi.

Türk Anneler Derneği Başkanı Filiz Pasin ise kadınların Türk medeniyetinde ve inançlarımızda önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Pasin, " Peygamber Efendimiz Kadınlar sizlere Allah'ın emanetidir diyor, inancımızda kadının önemini ortaya koyuyor. Diğer yandan Büyük Önder Atatürk Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" ifadesini kullanmıştır. O açıdan bu konularda farkındalık çok önemli" dedi.

Doç Dr. Ergüney ise şiddet kelimesinin yürek acıttığını belirterek, eğitim ve farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Kızılay Başkanı Hüseyin Bozhalil de şiddet sorunun sosyolojik olguya dönüştüğünü söyledi.

Elim kadın cinayetlerinin toplumun kanayan yarası olduğunu belirten Bozhalil" Dünyada her 11 dakikada bir kadın cinayeti işlenmektedir. Tek kadın cinayeti insanlığı sırtından hançerlemek demektir. Şiddet sadece fiziksel yönüyle değil ekonomik ve psikolojik yönleriyle de ele alınmalıdır. Kadına hak ettiği değerin verildiği şölen tadında etkinler yapmayı diliyoruz sözlerimi Nejat Ertaş'ın "kadınlar insandır biz insan oğluyuz" sözleriyle tamamlamak istiyorum" dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ise şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesini benimsediklerini ve etkili çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kadına şiddetin önlenmesi konusunda yapılan çalışmalara değinen Taşkesenlioğlu Ban, " Sayın Cumhurbaşkanımız "kadına karşı işlenen suç insanlığa karşı işlenmiştir" diyor. Pek doğrudur bir kadın öldüğünde, bir anne ölür, bir kadın öldüğünde dünyada merhamet ve şefkat ölür, dünyada medeniyet ölür. Çünkü bizim medeniyetiniz Hayme anaların omuzlarında yükseldi, bizim medeniyetimiz, peygamber efendimizin annesinin omuzlarında meydana geldi, bizim medeniyetiniz Gazi Mustafa Kemal'in annesinin omuzlarında dünyaya geldi. O yüzden bir kadının ölümü insanlığın ölümü anlamına geliyor. Bu durum maalesef sadece bizim değil tüm dünyanın sorunu. Birleş Milletlerin verilerine göre dünyada kadınların yüzde 27si şiddete maruz kalıyor. Şiddetle mücadele konusunda onlarca çalışma yapıyoruz. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunla hem aileyi, hem kadını koruyoruz. Şiddetle ciddi anlamda mücadele ediyoruz. İçişleri Bakanlığımız tarafından, kadınların risk ve tehdit anlarında ihbarda bulunmaları ve kolluk kuvvetlerini olay yerine yönlendirmeleri amacıyla 2018'de kullanıma sunulan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), 2021 Akdeniz Parlamenterler Asamblesi tarafından ödüle layık görüldü. 2.5 milyon kadın uygulamayı indirdi. Öte yandan şiddetle mücadele konusunda elektronik kelepçe uygulamamızda önemli bir uygulama, yapacak çok işimiz var. Bir hafta içinde iki taziyeye katıldım, Zeynep Uçar ve Başak Cengiz ikisi de Erzurumlu kızımız. Öyle bir toplum olacağı ki ne Zeynepler ne Başaklar gitsin. Ne olur çocuklarımızı cennet annelerimiz ayaklarının altındar. Misyonuyla yetiştirelim. Bence annenin ve babanın üstlendiği sorumluluk ve yük devletin üstlendiği yükten daha önemli ve daha önleyici. Şiddetsiz bir toplumda sevgi dolu günlerde buluşmak üzere" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kübra Ercoşkun İse 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair kanunla ilgili bilgi verdi.

Program Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Hüseyin Yurttaş'ın şiir dinletisi ve TRT sanatçısı Didem Dilara Duman Avar'ın konseriyle son buldu. Programda ayrıca Erzurumlu sanatçı Mehmet Çalmaşır da sahneye çıkarak bir türkü seslendirdi. Şiir dinletisi ve konser izleyenlerden tam not aldı. Programa katılan sanatçılara protokol tarafından plaket verildi. - ERZURUM

Erzurum'da Şiddete Karşı Sanat programı düzenlendi
Erzurum'da Şiddete Karşı Sanat programı düzenlendi
Erzurum'da Şiddete Karşı Sanat programı düzenlendi
Erzurum'da Şiddete Karşı Sanat programı düzenlendi
Erzurum'da Şiddete Karşı Sanat programı düzenlendi

Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum'da 'Şiddete Karşı Sanat' programı düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası Erzurum'a getirildi 16:34 Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası Erzurum'a getirildi Baba ve oğul, yer sofrasında kurşunların hedefi oldu 16:26 Baba ve oğul, yer sofrasında kurşunların hedefi oldu Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi 14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar 14:03 Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı 13:59 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın 11:29 Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti 09:40 Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi 09:28 Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi

Son Dakika Haberleri
16:12 Müslüme'nin köylüleri ilk kez konuştu! Dede Hasan Yağal hakkında şaşırtan sözler
16:07 Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar
15:39 Son Dakika: Tam 5 gollü maç! Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Konyaspor'un serisini bozdu
15:29 Yerin altından gelen ses tüm köyü korkuttu! Toprağın altından kayıp at çıktı
15:22 İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta defnedildi
15:10 All Star heyecanı daha şimdiden başladı! Turabi, "Artık Survivor katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap verdi
14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:19 Büyük kavuşmaya az kaldı! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi yolda
14:00 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim
13:59 Korkunç kazayı anlattı! Bakan Derya Yanık da büyük tehlike atlatmış
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bekarlara çağrı: Sorumluluktan kaçmayın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan bekarlara çağrı: Sorumluluktan kaçmayın         
16:37
Sergen Yalçın'ın istifası sonrası düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor Sergen Yalçın'ın istifası sonrası düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor         
16:32
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz         
14:26
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim         
14:01
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı         
11:30
Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş         
11:26
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var         
09:37
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 16:44:42. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da "Şiddete Karşı Sanat" programı düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement