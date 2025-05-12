Erzurum'da Sivil Toplum ve Belediyeler İş Birliği Zirvesi Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum'da Sivil Toplum ve Belediyeler İş Birliği Zirvesi Gerçekleşti

Erzurum\'da Sivil Toplum ve Belediyeler İş Birliği Zirvesi Gerçekleşti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede, yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşları ile iş birliği projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, toplum katılımının önemine vurgu yapıldı ve gelecekteki projeler için stratejik ortaklıklar oluşturma amaçlandı.

12.05.2025 17:02  Güncelleme: 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede, Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Arasında İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi sivil inisiyatif kuruluşlarına anlatıldı.

İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezi'nde İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediye Başkanları Birliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde düzenlenen toplantıya, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Mehmet Yeloğlu, TBBB Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Celalettin Güvenç, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Akarsu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan, Erzurum Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Murat Güven, Türkiye Belediye Başkanları Birliği Erzurum İl Temsilcisi Hüseyin Bozhalil, Proje Koordinatörü Sermet Başaran ve kentteki sivil inisiyatif kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, toplantıda yaptığı konuşmada, "Yerel yönetimler olarak bizler, sadece asfalt döken, kaldırım yapan, çöp toplayan kurumlar değiliz. Belediyecilik artık bir akıl işidir, bir gönül işidir, bir toplumsal refleks yönetimidir. Bu noktada, toplumun nabzını tutan sivil toplum kuruluşlarımızla yürüttüğümüz her iş birliği, şehirlerimize daha güçlü bir ruh ve dinamizm kazandırmaktadır" dedi.

"Ortak akılla birçok projeyi hayata geçirdik"

Genel Sekreter Aynalı, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak biz, göreve geldiğimiz ilk günden bu yana 'ortak akıl' ilkesini belediye yönetiminin merkezine koyduk. Kurum içi istişareden sivil katılıma, mahalle muhtarlarımızdan gençlik meclislerine, kadın kooperatiflerinden engelli derneklerine kadar herkesin söz sahibi olduğu bir yapı kurmaya çalıştık "diye konuştu.

"Çünkü şuna yürekten inanıyoruz: Halkın katılmadığı bir yerel yönetim modeli, eksiktir. ve eksik olan hiçbir yapı uzun soluklu olamaz" diyen Aynalı, şunları kaydetti: "Sivil toplumun belediye hizmetlerine katkı sunması, yalnızca bir seçenek değil, artık bir zorunluluktur. Afet yönetiminden sosyal yardımlara, gençlik projelerinden çevre duyarlılığına kadar birçok alanda STK'larımızla ortak çalışmak, bizi daha hazırlıklı, daha etkili, daha güçlü kılmaktadır. Bakınız, 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük ki, kriz anlarında en hızlı organize olan yapıların başında gönüllü ağları ve STK'larımız geliyor. Belediyelerin bu yapılarla kuracağı stratejik ortaklıklar, yalnızca afet dönemlerinde değil, her an sürdürülebilir kalkınmanın temel taşı olacaktır. Erzurum'daki sivil toplum potansiyelini yeniden keşfetmek, mevcut iş birliklerini kurumsal bir zemine oturtmak ve geleceğe dönük daha verimli projeler geliştirmek için bir aradayız. Katılımcı sunumlarımız, sahadan gelen örnekler ve yapılacak istişareler ışığında yeni yol haritamızı birlikte şekillendireceğiz."

Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından projenin genel hatları anlatıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Politika, erzurum, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Sivil Toplum ve Belediyeler İş Birliği Zirvesi Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:05:07. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Sivil Toplum ve Belediyeler İş Birliği Zirvesi Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.