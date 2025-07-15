Erzurum\'da Sokak Hayvanları Sorunları Toplantısı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında ilçelerdeki sokak hayvanları sorunlarıyla ilgili toplantı düzenlendi.

Vali Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilgili Belediyelerin "İl Hayvanları Koruma Kurulu Kararları"ndan sonra yapmış olduğu çalışmaları ve hayvan bakımevi yapımı konusundaki gelişmeler hakkında bilgi alınarak bundan sonraki yapacakları projeler ile ilgili bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Göktürk, Aziziye Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Sezai Aydoğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Akif Ümüzer, DKMP Erzurum Müdürü Nebi Doğan, Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger ve Aziziye Belediyesi Etüt Proje Müdürü İlhami Atasever katılım sağladı. - ERZURUM