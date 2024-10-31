Erzurum\'da Turizm Toplantısı

Yerel

Erzurum'da Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce, basit konaklama turizm işletme belgeli oteller toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Erzurum Otelciler Odası Başkanlığı ve TÜRSAB (Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanlığı), Erzurum'da turizmi geliştirmek ve konaklama sektörünün ihtiyaçlarını değerlendirmek amacıyla Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli Oteller toplantısını organize etti.

Şehirde faaliyet gösteren turizm işletmeleri ve otel sahiplerinin geniş katılım sağladığı toplantıda, Erzurum'un turizm potansiyelini daha verimli kullanmak ve sektörde yaşanan güncel sorunlara çözüm yolları üretmek üzere önemli başlıklar ele alındı.

Toplantıda, basit konaklama belgeli otellerin karşılaştığı operasyonel zorluklar, turizm sezonundaki beklentiler ve sektörün ihtiyaç duyduğu düzenlemeler detaylı bir şekilde tartışıldı. Erzurum'un kış turizminde sahip olduğu potansiyelin yanı sıra, yıl boyu sürdürülebilir bir turizm ortamı sağlanabilmesi için gerekli yatırımlar, kalite standartları ve müşteri memnuniyeti gibi konular da gündeme getirildi.

Sektörün Yasal ve Mevzuatsal İhtiyaçları: Basit konaklama belgeli otellerin karşılaştığı yasal zorluklar ve mevzuata uygun hizmet verebilmesi için gereken güncellemeler tartışıldı. İşletmelerin yönetmeliklere uyum sağlamaları adına hangi desteklerin sağlanabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Hizmet kalitesinin artırılması

Otel sahipleri ve işletmeciler, müşteri memnuniyetini artırmak için yapılabilecek iyileştirme çalışmaları üzerinde durdular. Misafirlerin beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet kalitesinin artırılması ve tesislerin iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Sezon dışı dönemlerde turizm potansiyeli

Erzurum'un yalnızca kış turizmiyle sınırlı kalmaması, dört mevsim turizm çekim merkezi olması amacıyla uygulanabilecek stratejiler ele alındı. Doğa turizmi, kültürel geziler ve etkinlikler aracılığıyla şehir ekonomisine katkıda bulunabilecek potansiyel projeler değerlendirildi.

Eğitim ve destek programları

Toplantıda ayrıca otel çalışanları için verilecek eğitim programlarının önemine dikkat çekildi. Konaklama sektöründeki personelin mesleki becerilerini artırmak için çeşitli eğitimlerin düzenlenmesi gerektiği ifade edildi. Yer, ilerleyen günlerde sektör temsilcilerine eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanarak hem çalışanların hem de işletmelerin desteklenebileceğini söyledi.

Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Yer, Erzurum'un turizm sektöründeki potansiyelini artırmak için daha fazla işletme ve otelin desteklenmesi gerektiğini belirterek şehirdeki konaklama tesislerinin modernizasyonu ve turizm altyapısının iyileştirilmesi ile Erzurum'un daha cazip bir destinasyon haline geleceğini vurguladı.

Ayrıca, bu tür toplantıların düzenli aralıklarla yapılacağını ve sektördeki gelişmeleri sürekli olarak takip edeceklerini ifade eden Yer, bu toplantılarla turizm sektörünün büyümesini hedeflediklerini, işletmelerle iş birliği içinde Erzurum'un turizmine ivme kazandırmak istediklerini ifade etti.

Toplantıya katılan otel sahipleri ve sektör temsilcileri ise toplantıyı oldukça verimli bulduklarını, bu tür organizasyonların sorunların çözümünde ve işbirliği geliştirilmesinde önemli olduğunu söyleyerek Erzurum'un turizmde hak ettiği yere ulaşması için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydettiler.

Erzurum'da turizmin daha sağlam temellere oturması ve şehir ekonomisinin canlandırılması yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendirildiği toplantıda Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün bu tür toplantıları sürdüreceği ve sektöre daha fazla destek sağlayacağı belirtildi. - ERZURUM