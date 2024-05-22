Erzurum\'da Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Düzenleniyor

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Erzurum'da Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Erzurum mutfak kültürünün tanıtımına ve anlatılmasına dair etkinlikler düzenleniyor.

Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle Palandöken İnovasyon Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifi (PALKOP) tarafından hazırlanan çok sayıdaki yöresel kahvaltılık ürünler tanıtıldı, katılımcılara ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Çodur, Erzurum'da 55 coğrafi işaretli ürün olduğunu belirterek, "Coğrafi işaretli ürünlerde Gaziantep ve Konya'dan sonra Türkiye en fazla sayıya sahibiz. Erzurum Ticaret Borsası ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2027 yılında 'UNESCO Dünya Gastro Şehirleri' arasına girmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de sadece Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa bu listede var. Türkiye'de bin 500'e yakın coğrafi işaretli ürün var. Bunların sadece 21'i UNESCO listesine girmiş. Yöresel yemekleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu yıl 17-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nde de 'Gastro Fuarı' açılması gündemde. Bakanlığımız bu konu hakkında çalışmalarını sürdürüyor" dedi. - ERZURUM