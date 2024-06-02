Erzurum\'da Ücretsiz Açık Oto Pazarı Düzenlendi

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Erzurum'da bir ilki gerçekleştirdi ve Oto Galericiler Sitesi'nde ücretsiz açık oto pazarı düzenlenmeye başlandı.

Erzurum Yakutiye Oto Galericiler Sitesi Başkanı aynı zamanda MHP Yakutiye Belediyesi Meclis üyesi olan Erkan Şirin, Galericiler Sitesi Başkanlığı'na seçildikten sonra önemli çalışmalara imza atarak Erzurum'da bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. İki ay önce başkanlık görevine geldikten sonra Oto Galericiler sitesinin peyzaj çalışmasından vatandaş odaklı çalışmalar yürüten Erkan Şirin ve yönetimi, pazar günleri ücretsiz açık oto pazarı düzenleyerek satıcılarla alıcıları buluşturuyor.

Açık oto pazarına gelen vatandaşlar, cağ kebabının yanı sıra çay ikramında bulunan Başkan Şirin ve yönetimine teşekkür ederek mutluluklarını ifade ettiler.

Açık oto pazarının düzenlendiği Oto Galericiler Sitesinde kısa bir değerlendirmede bulunan Erzurum Yakutiye Oto Galericiler Sitesi Başkanı Erkan Şirin; "Biz iki ay oldu göreve geleli. Yıllar öncesi yapılması gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Halkımızda bize büyük destek verdi. Büyükşehir ve Yakutiye Belediye Başkanlarımızın da desteklerini aldık. Burayı hareketlendirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Burada güven, güler yüz, samimiyet var. Yerimiz temiz. Bundan sonraki haftalarda da değişik sürprizlerimiz olacak. Milletimize hizmet edeceğiz. Hizmette de sınır tanımıyorum. Açık oto pazarımız ücretsiz. Aynı zamanda ikramlarımızda ücretsizdir." dedi. - ERZURUM