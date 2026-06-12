PalanExtreme için imzalar atıldı

Erzurum'da 21 Haziran itibarıyla start alacak olan Uluslararası PalanExtreme Organizasyonu için imzalar atıldı.

İçişleri Bakanlığı himayesinde, RTÜK'ün desteği ve Erzurum Valiliği koordinasyonunda; Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenecek olan Uluslararası PalanExtreme Organizasyonu için imzalar atıldı.

'Terörsüz Türkiye' sloganıyla gerçekleştirilecek organizasyon, Erzurum'un doğal, tarihi ve kültürel değerlerini ulusal ve uluslararası platformda tanıtmayı amaçlarken, doğa sporları ve ekstrem sporlar alanında Türkiye'nin en kapsamlı etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor. Bu yıl geniş bir coğrafyaya yayılarak gerçekleştirilecek PalanExtreme; Palandöken başta olmak üzere Erzurum'un güney ilçeleri olan Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı'da düzenlenecek etaplarla sporcuları zorlu ve heyecan dolu parkurlarda buluşturacak. Organizasyon kapsamında; dağ ve arazi bisikleti yarışları, kano yarışları, sal yapımı ve sal ile geçiş etapları, kaya tırmanışı parkurları, doğada yön bulma ve navigasyon görevleri, hayatta kalma eğitimleri, kampçılık faaliyetleri, arama-kurtarma senaryoları, takım dayanışması ve strateji görevleri, doğa yürüyüşleri ve keşif etapları, kültürel ve sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.

Erzurum Valilik Toplantı salonundaki Palan Extreme Protokolü imza törenine Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi adına Lokman Toptaş katıldı.

Yarışmacıların dijital imkanları sınırlandırılacak

Vali Baruş, Erzurum'un ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlanması, doğa sporları turizminin geliştirilmesi, tanıtılması, ilçelerin turizm destinasyonu olarak ön plana çıkarılması, Erzurum il merkezindeki tarihi ve kültürel güzelliklerin anlatılması hedefi ile yola çıkıldığını vurgulayarak, "İlçelerimizin de her biri gerçekten gezilmeye, görülmeye değer eserler de içeriyor. Doğal güzellikler de içeriyor. Kanyonlar ırmaklar, dağlarımız mera güzelliklerimiz, doğanın eşsiz güzellikleri, dağlar ve meralar üzerinde açan rengarenk çiçeklerimiz, biyolojik varlıklarımız gerçekten görülmeye değer. Yine amaçlarımızdan birisi dijital bağımlılıkla mücadeleyle farkındalık oluşturması. Sınırlandırma yapılmasıyla birlikte bu yarışma sırasında dijital imkanların sınırlandırılması yoluyla da bu konuya dikkat çekeceğimizi umuyoruz" dedi.

Zorlu arazi şartlarını içeren etaplar olacak

Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi adına konuşan Lokman Toptaş, organizasyonun 21 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Çat ilçesinde start alacağını dile getirerek, "Şu an 28 takım oluşturarak başlıyoruz. Etaplarımızda heyecan, adrenalin en üst safhada olacak. Bisiklet, kano, sal, koşu ve buna benzer birçok organizasyonu, birçok yarışı içerisinde barındıran ve görevler içerisinde barındıran tamamen bir survivor tarzı bir yarış halinde başlatacağız. Buradaki en büyük hedefimiz dijital bağımlılıkla mücadele ve terörsüz Türkiye vizyonunu ortaya koymuş olacağız. Aynı zamanda da sporcularımızın arazide doğa şartlarında doğal yaşamı, becerilerini geliştirmesi, el becerilerini geliştirmesi, en önemlisi olan da birlik ve içerisinde takım ruhunu, ekip ruhunu ortaya koyabilmeleri içindir. Bu organizasyon yaklaşık bir hafta sürecek" diye konuştu. - ERZURUM