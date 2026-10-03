Erzurum'da uygulamadaki polislere tepsiyle çay ikramı kameraya yansıdı

Erzurum'da uygulamadaki polislere tepsiyle çay ikramı kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da polis ekiplerinin uygulama yaptığı sırada bir vatandaş, hazırladığı çayları tepsiyle görevli polislere ikram etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.
Erzurum'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama sırasında bir vatandaş, hazırladığı çayları görev yapan polislere ikram etti.
Polis ekiplerinin uygulama yaptığı sırada yanlarına gelen vatandaş, beraberinde getirdiği çayları tepsiyle birlikte görevli polislere ikram etti. Vatandaşın polis ekiplerine yaptığı çay ikramı, başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler kısa sürede ilgi gördü.
Kaynak: İHA
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