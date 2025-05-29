Erzurum'da Yapı Ruhsatı Verilen Binalarda Büyük Düşüş - Son Dakika
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Erzurum'da Yapı Ruhsatı Verilen Binalarda Büyük Düşüş

Erzurum\'da Yapı Ruhsatı Verilen Binalarda Büyük Düşüş
29.05.2025 09:33  Güncelleme: 09:34
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2025 yılı I. çeyreğinde Erzurum'da yapı ruhsatı verilen binaların sayısı ve yüzölçümü, bir önceki yıla göre önemli ölçüde azaldı. TÜİK'in verilerine göre, yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 21,3, daire sayısı yüzde 18,7 ve yüzölçüm yüzde 24,7 azaldı.

Ülkemizde yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 24,7 azaldı. Erzurum'da birinci çeyrekte 37 binaya yapı ruhsatı, 62 binaya da yapı kullanma izin belgesi verildi.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 21,3, daire sayısı yüzde 18,7 ve yüzölçüm yüzde 24,7 azaldı. TÜİK'in yaptığı "Yapı İzin İstatistikleri" çalışmasına göre Ocak-Mart 2025 döneminde Erzurum'da 37 binaya yapı ruhsatı, 62 binaya da yapı kullanma izin belgesi verildi.

Erzurum'un yapı ruhsatı istatistikleri değerlendirildiğinde 2025 yılının Ocak-Şubat-Mart dönemini kapsayan birinci çeyreğinde 37 binaya ruhsat verildiği görülürken, daire sayısının bin 460, toplam yüzölçümün 113 bin 133 metrekare, konut kullanım alanının 59 bin 725metrekare konut dışı kullanım alanının 24 bin 353metrekare ve ortak kullanım alanının 29 bin 54metrekare olduğu görülüyor.

Yapı kullanma izin belgesiyle ilgili rakamlarda ise; aynı dönemde bina sayısının 62, daire sayısının 504, toplam yüzölçümün 105 bin 922metrekare, konut kullanım alanının 66 bin 962kare, konut dışı kullanım alanının 19 bin 460 metrekare ve ortak kullanım alanının 19 bin 500 olduğu görüldü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Yapı Ruhsatı Verilen Binalarda Büyük Düşüş - Son Dakika

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