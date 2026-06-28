Erzurum\'da Yeşilay Bisiklet Turu Düzenlendi

Erzurum'da, Yeşilay tarafından düzenlenen 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Erzurum Kalesi önünden başlayan bisiklet turu; Kent Meydanı, Havuzbaşı güzergahının ardından başlangıç noktası olan Kale önünde sona erdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Programda konuşan Vali Aydın Baruş, Yeşilay'ın uzun yıllardır toplumun sağlığını tehdit eden alışkanlıklara karşı önemli bir mücadele yürüttüğünü belirterek, bisiklet sürüşünün de sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olan spor yapma alışkanlığına dikkat çektiğini ifade ederek, "Bağımlılıkla mücadele yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğundadır. Tütün, alkol, kumar, madde ve teknoloji bağımlılığı gençlerin geleceğini tehdit eden önemli sorunlar arasında yer almaktadır" dedi.

Sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması ve sporun günlük hayatın bir parçası haline getirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, bisiklet turunun tamamlanmasının ardından sona erdi. - ERZURUM