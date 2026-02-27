Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı İçin Acil Toplantı - Son Dakika
Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı İçin Acil Toplantı

Erzurum\'da Yoğun Kar Yağışı İçin Acil Toplantı
27.02.2026 22:12
Vali Baruş liderliğinde, yoğun kar nedeniyle yolların durumu ve tedbirler değerlendirildi.

Erzurum'u iki gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, Vali Aydın Baruş başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; Kapalı mahalle yollarının açılması, Ana arterlerde ulaşımın kontrollü sağlanması, Ağır tonajlı araç geçişlerinin düzenlenmesi, Elektrik arızalarına müdahale çalışmaları ele alındı.

Çalışmaların kriz merkezinde 24 saat esasına göre ve kurumlar arası koordinasyonla sürdürüldüğü belirtildi.

İl genelinde bin 282 mahallenin bin 167'sinin kapalı, 115'inin açık durumda olduğu açıklandı.

Gaziler-Karaurgan, Erzurum-Tekman dağ yolu, Erzurum-Çat-Karlıova (büyük araçlar), Mercan-Çat ve Çat-Mercan (çift yönlü) yollarının ulaşıma kapalı olduğu Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ettirdiği ifade edildi.

Türk Kızılayı ekipleri; Erzurum-Bayburt, Erzurum-Bingöl, Erzurum-Ağrı ve Erzurum-Erzincan karayollarında 4 araç ve 8 personelle görev yaptığı, 600 adet bisküvi, 600 adet su ve 600 adet meyve suyundan oluşan kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Vali Aydın Baruş, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve güvenli ulaşımın sağlanması için alınan tedbirlerin titizlikle değerlendirildiğini, şehir merkezinde iş yerlerine erişim konusunda da gerekli önlemlerin ele alındığını ifade etti. Vali Baruş, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın sürdürülebilirliği için tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı İçin Acil Toplantı

SON DAKİKA: Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı İçin Acil Toplantı - Son Dakika
