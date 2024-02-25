Erzurum\'da Zekat İyilik Buluşmaları Toplantısı düzenlendi

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Erzurum İl Müftülüğü ev sahipliğinde "Zekat İyilik Buluşmaları Toplantısı" yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde zekat konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve zekat bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla "2024 Yılı Zekat İyilik Buluşmaları" düzenleniyor. Bu kapsamda Erzurum İl Müftülüğü ev sahipliğinde "2024 Yılı Zekat İyilik Buluşmaları" düzenlendi.

Erzurum İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Ünal konuşmacı olarak katıldı. Toplantının açış konuşmasını gerçekleştiren İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, İnsanlarımızı dini konularda aydınlatmak en öncelikli görevimiz. Mali ibadetlerden olan zekat konusu da; bazen gözden kaçabilmekte veya yanlış hesaplanabilmektedir. Vatandaşlarımızı doğru yönlendirmek birinci hedefimiz olmalı" dedi.

Ardından kürsüye gelen İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Ünal ise "Diyanet İşleri Başkanlığımızın tüm alanlarda olduğu gibi zekat konusundaki faaliyetleri de dünyanın dört bir yanında ciddi ve güçlü bir şekilde icra ediliyor. Başkanlığımız, nerede olursa olsun mazlumlara umut olmaya gayret gösteriyor. Bu noktada bizlere düşen görev gerçekten çok hassas. Bu anlamda insanlarımızın doğru bilgilendirilmesi son derece önemli. Zira bu alandaki en küçük zafiyet, bu milletle hiç bir dini ve milli bağı olmayan gruplara fırsat kapısı olabiliyor." diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfının yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu hizmetlerin sayısal verilerle anlatıldığı program hediye takdimi ile sona erdi. - ERZURUM