Erzurum'dan Gazze'ye Yardım Eli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erzurum'dan Gazze'ye Yardım Eli

Erzurum\'dan Gazze\'ye Yardım Eli
14.02.2026 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da kadınlar, hayır çarşısı gelirini Gazze'ye ulaştırmak için Kızılay'a bağışladı.

Erzurum'da hanımlar, hayır çarşısından elde ettikleri geliri Gazze'ye ulaştırmak üzere Kızılay'a bağışladı.

Palandöken Kızılay Şubesi'nde, Hatuniye Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi kadınlarının hayır çarşısında elde ettikleri gelirin Gazzelilere gönderilmesi için program düzenlendi.

Programda konuşan Hatuniye Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Prof. Dr. Erkan Oktay, kültür ve eğitimin yanında yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinde bulunduğunu vurgulayarak, "Mekke bizim aklımız, Medine bizim kalbimiz, Kudüs bizim gönlümüzdür. Dolayısıyla Filistin toprakları öteden beri Türk milletinin, bütün İslam dünyasının dikkatini çeken bir yerdir ve sürekli olarak gönlümüz yani Kudüs dağlanıyor. Sapkın ve azgın insanlar sürekli olarak orada soykırım yürütüyor. Gazzelilere bir nebze de olsa yardım etmek istedik. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak gücümüz yok ama bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamak konusunda, gönüllerimizi onlarla paylaşma açısından böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Derneğimize üye hanımlarımız bir hayır çarşısı düzenlediler. Bu etkinlik çerçevesinde yaklaşık 240 bin lira gelir elde edildi ve o gelirin tamamını Gazzelilerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Türk Kızılay üzerinden Gazze'ye göndermeye karar verdik" şeklinde konuştu.

Palandöken Kızılay Şube Başkanı Muhammed İkbal Çiçek'te, yapılan bağışın anlamlı ve değerli olduğunu belirterek, "Gazze bizim kanayan yaramız. Şu an gerçekten orada yaşam şartları çok zor, insanlar gerçekten eziyet altında. Biz buradan bir nebzede olsa elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışacağız. Bu hayırda emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kızılay, Erzurum, Gazze, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'dan Gazze'ye Yardım Eli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor Tenis maçındaki kameramanı gören herkes aynı yorumu yapıyor
Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar “Oğlumu engelleyemiyorum“ diye aramış Sinem Somun cinayetinde yeni detaylar! "Oğlumu engelleyemiyorum" diye aramış
Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı Hadise albüm fotoğrafı için sosyal medyada oylama başlattı
Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı Görüntüler olay oldu Ambulansın siren çalmasına rağmen durup yolcu aldı! Görüntüler olay oldu
Tepki yağıyor Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar

08:11
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
07:46
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
07:26
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
01:04
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
00:37
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 09:21:17. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'dan Gazze'ye Yardım Eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.