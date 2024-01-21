 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Trafik Eğitimi Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Trafik Eğitimi Veriyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere trafik farkındalığını artırmak amacıyla eğitimler düzenliyor. Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi ve Öğretmenlere Yönelik Trafik Eğitimleri kapsamında 100 öğrenci ve 12 öğretmene temel trafik bilgileri ve trafik güvenliği konularında eğitimler verildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Trafik Eğitimi Veriyor
21.01.2024 - 09:35,  Güncelleme: 09:37
Abone Ol

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilere yönelik trafik farkındalığını geliştirmek için eğitimler veriyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri; trafik eğitim faaliyetleri ile okullarda trafik bilincinin gelişmesi ve trafik güvenliği bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak, Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi ve Öğretmenlere Yönelik Trafik Eğitimleri kapsamında; 100 öğrenci ve 12 öğretmene Temel Trafik Bilgileri ve Trafikte Güvenlik konuları hakkında uygulamalı ve teorik eğitimler verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Trafik, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Trafik Eğitimi Veriyor - Son Dakika


11:17
Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı Ne yapmaya çalışıyorsun Ancelotti? Arda Güler kararı hem Türk hem de İspanyolları ayağa kaldırdı
11:07
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Hastalık X' uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03
Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49
Altının Gram Fiyatı 1967 Lira Seviyesinde Altının Gram Fiyatı 1967 Lira Seviyesinde
10:49
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti

Son Dakika
11:07 Dünya Sağlık Örgütü'nden "Hastalık X" uyarısı! Salgın, koronavirüsten 20 kat daha ölümcül olabilir
11:03 Şaka gibi ama gerçek! Bu ilçede AK Parti ve CHP'nin adayının adı da soyadı da aynı
10:49 Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e sert sözler: Babalık yapmadı, genç kızlarla birlikte olması beni yaralıyor
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:25 Baklavaya zam geldi: Yeni fiyatı cep yakacak
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:42:47. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Trafik Eğitimi Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement