Erzurum Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Trafik Eğitimi Veriyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilere yönelik trafik farkındalığını geliştirmek için eğitimler veriyor.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri; trafik eğitim faaliyetleri ile okullarda trafik bilincinin gelişmesi ve trafik güvenliği bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak, Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi ve Öğretmenlere Yönelik Trafik Eğitimleri kapsamında; 100 öğrenci ve 12 öğretmene Temel Trafik Bilgileri ve Trafikte Güvenlik konuları hakkında uygulamalı ve teorik eğitimler verildi. - ERZURUM