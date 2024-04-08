Erzurum Emniyet Müdürü Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, 179 yıllık tarihini kahramanlık destanlarıyla süsleyen, bugün de ülkemizin dört bir köşesi ile birlikte sınır ötesinde de destan yazmaya devam eden Türk Polis Teşkilatının, çalışmalarını ilk günlerdeki aynı vatanseverlik ruhu ve heyecanı ile sürdürdüğünü belirtti.
10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla yayınladığı mesaj yayınlayan Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, "Mensubu olmaktan gurur ve onur duyduğum şan ve şeref dolu mazisindeki başarılarıyla, aziz milletimizin barış ve emniyet içinde yaşaması için hizmet veren Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.
Gücünü ve kudretini yasalardan, desteğini Aziz Milletimizden alan Türk Polis Teşkilatının kurulduğu 1845 yılından bu güne kadar kazandığı tarihi birikim ile birlikte değişen yaşam, bilim ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda her geçen gün kendini yenilemeye devam ettiğini kaydeden Yırtar, mesajında şu ifadelere yer verdi;
"179 yıllık tarihini kahramanlık destanlarıyla süsleyen, bugün de ülkemizin dört bir köşesi ile birlikte sınır ötesinde de destan yazmaya devam eden Türk Polis Teşkilatı, çalışmalarını ilk günlerdeki aynı vatanseverlik ruhu ve heyecanı ile sürdürmektedir.
Emniyet Teşkilatımız; huzur ve güvenliği tesis etmeyi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamayı, toplumun her geçen gün artan güvenlik ihtiyaçlarını ve özgürlük taleplerini hukukun dışına taşmadan karşılamayı, hukukun üstünlüğünü rehber edinerek tarafsız görev anlayışı ile toplumun her kesiminin sevgi, saygı, güven ve desteğini almayı ve nihayet halkla bütünleşmiş bir hizmet anlayışını kendisine daima şiar edinmiş, vatanı ve milleti uğruna gerektiğinde kıymetli varlığı olan canını dahi vermekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. Bu ulvi değerlerimizin ve bugüne kadar koruduğumuz milli birlik ve beraberliğimizin bekası adına her türlü suça, suç örgütlerine ve suçluya karşı amansız mücadelemizde sadece devletimizin kurumları arasında değil tüm dünyada da örnek olarak gösterilen bir seviyeye sizlerle birlikte ulaşmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da suçların önlenmesinde, suç ve suçluyla mücadelede üstlenmiş olduğumuz tüm görev ve sorumluluklarımızı eksiksiz olarak yerine getireceğinizden hiç şüphem yoktur. Sizlerin, görevinizi ifa ederken hoşgörülü ve insani tavrınızla vatandaş ile suçluyu ayırmada gösterdiğiniz hassasiyetiniz her zaman yüce Türk Milletini ziyadesiyle memnun etmekte, aynı zamanda da Polis-Halk ilişkilerinin geliştirilmesinde çok büyük katkılar sağlamaktadır.
Emniyet Teşkilatı olarak, devletimizin ve milletimizin hizmetinde olduğumuzu, onların huzuru, mutluluğu ve güveni için görev yaptığımızı asla unutmadan yolumuza devam ederken, canla başla, gece gündüz demeden çalışan Emniyet Teşkilatımıza desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum." - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Erzurum Emniyet Müdürü Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
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