Erzurum Havalimanı Mayıs Ayı İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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Erzurum Havalimanı Mayıs Ayı İstatistikleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2024 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Mayıs ayında Erzurum Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 88.676, dış hat yolcu trafiği 1.439 olarak gerçekleşti. Ayrıca, mayıs ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 600, dış hatlarda 15 olmak üzere toplamda 615'e ulaştı. Yük trafiği ise mayıs ayında 581 ton olarak kaydedildi. Ocak-mayıs döneminde ise Erzurum Havalimanı'nda yolcu trafiği 489.771, uçak trafiği 3.170, yük trafiği ise 4.021 ton olarak gerçekleşti.

12.06.2024 17:21
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2024 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 88.676, dış hat yolcu trafiği 1.439 oldu. Böylece mayısta toplam 90.115 yolcuya hizmet verildi.

Mayıs ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 600, dış hatlarda 15 olmak üzere toplamda 615'e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise mayıs ayında toplamda 581 ton oldu.

5 Aylık (ocak-mayıs dönemi) Gerçekleşmeler

5 aylık (ocak-mayıs) dönemde ise Erzurum Havalimanı'nda yolcu trafiği 489.771, uçak trafiği 3.170, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 4.021 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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