Erzurum Havalimanı Mayıs Ayı İstatistikleri Açıklandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2024 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 88.676, dış hat yolcu trafiği 1.439 oldu. Böylece mayısta toplam 90.115 yolcuya hizmet verildi.

Mayıs ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 600, dış hatlarda 15 olmak üzere toplamda 615'e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise mayıs ayında toplamda 581 ton oldu.

5 Aylık (ocak-mayıs dönemi) Gerçekleşmeler

5 aylık (ocak-mayıs) dönemde ise Erzurum Havalimanı'nda yolcu trafiği 489.771, uçak trafiği 3.170, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 4.021 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM