Erzurum Hukuk Kulübü'nün düzenlediği sempozyum yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Erzurum Hukuk Kulübü'nün düzenlediği sempozyum yoğun ilgi gördü

Erzurum Hukuk Kulübü\'nün düzenlediği sempozyum yoğun ilgi gördü

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erzurum Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen 'Gebeliğe Hukuki ve Tıbbi Bakış Sempozyumu' öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Hukuk, tıp, ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin katıldığı etkinlikte konuşmalar yapıldı. Sempozyumda, gebelikle ilgili hukuki ve tıbbi konular ele alındı. Etkinliğe akademisyenlerin yanı sıra Erzurum Tabip Odası Başkanı da katıldı.

10.03.2024 10:27  Güncelleme: 10:37
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Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Erzurum Hukuk Kulübü'nün düzenlediği "Gebeliğe Hukuki ve Tıbbi Bakış Sempozyumu" öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Hukuk, tıp, ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin yüksek katılım sağladığı etkinlikte her biri alanında uzman olan hocalar konuşma yaptı. Rektörlük Mavi Salonunda yapılan etkinliğin konuşmacıları; Erzurum Adli Tıp Grup Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Dalı Başkanı Prof. Dr. Yasin Kurban, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Gamze Nur Cimilli Şenocak, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Savaşçı Temiz ve Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Pınar Aktaş Avci idi.

Erzurum Hukuk Kulübü Başkanı Abdullah Emre Azim, etkinlik hakkında şöyle konuştu: "Erzurum Hukuk Kulübü olarak pek çok alanda faaliyet yürütme gayreti içerisindeyiz. Bu alanların başında akademi sahası geliyor. Erzurum Hukuk Kulübü olarak yapmış olduğumuz büyük işlerden birisi olacak bu sempozyum hukukun ve tıbbın kesiştiği alanlardan birini irdeleme fırsatı bulmamızdan ayrıca mutluluk duyuyoruz."

Erzurum Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Muhammed Çağatay Engin, Tabip Odalarının ilgilendiği en önemli konulardan birisinin de malpraktis ve hekimin hukuki sorumluluğu olduğunu dile getirerek, "Hekimin hukuki sorumluluklarını bilmesi iyi bir hekim olması kadar önemli bir konudur. Tıbbi uygulamalara bağlı hukuki sorunları Amerika'da da ülkemizde de incelediğimizde en sık karşılaşılan branş jinekolojik ve obstetrik uygulamalardır. O yüzden bu toplantıyı biz de Erzurum Tabip odası olarak çok önemsiyoruz. Hukuki sorumluluklarının farkında olan, mesleki uygulamalarını farkındalıkla gerçekleştiren hekimlerin varlığı ülkemizde çok daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlayacaktır. Bu amaca hizmet eden bu sempozyumu düzenlediği için Erzurum Hukuk Kulübüne şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Akademisyenlerin de yoğun ilgi gösterdiği sempozyumun birinci oturumunun başkanlığını yapan Erzurum Barosu Başkanı Avukat Talat Göğebakan " Erzurum Hukuk Kulübü'ne teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü hukukçularla tıpçıları bir araya getirmek çok kolay bir iş değil. Ama biz tıpçılar olmadan yapamıyoruz. Onlar bizim ışığımız. Birçok davada tıp olmadan özellikle adli tıp olmadan bizlerin adım atması çok da kolay değil. Biz bir de akademik dünyayı çok önemsiyoruz. Çünkü onların görüşlerinden yargı, özellikle yüksek yargı, çokça yararlanıyor, emsal kararlarında dikkate alıyor. O nedenle bu tür etkinlerde olgunlaşan görüşler bizim için çok önemli. Bizi bir araya getirdiği ve bizlere bu fırsatı sunduğu için Erzurum Hukuk Kulübü yönetim ekibine ve hocalarımıza teşekkür ediyorum."

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü hocalarından Prof. Dr. Hava Özkan ve Prof. Dr. Serap Ejder Apay ile Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zeynep Karaman Özlü de sorularıyla katkıda bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Hukuk Kulübü'nün düzenlediği sempozyum yoğun ilgi gördü - Son Dakika

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