Erzurum İçin Sağlık Talepleri Destekleniyor

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Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, Sağlık Bakanı Prof. Dr Kemal Memişoğlu'yla yaptığı görüşmede sağlık alanında Erzurum için önemli isteklerde bulunan MHP Erzurum milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'a, teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, Sağlık Bakanı Prof.Dr.Kemal Memişoğlun'dan Erzurum'a ünit sayısı yüksek bir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Hilalkent'e butik bir hastane yapılmasını ve Erzurum'da ki hekim sayısının artırılmasını ayrıca 112 ambülans filosunun güçlendirilmesini isteyen MHP Erzurum milletvekili Prof.Dr.Kamil Aydın'ın bu talebinin son derece önemli olduğunu ifade ederek şehir adına kendisine teşekkür etti.

Er-Vak Başkanı Erdal Güzel, sağlık konusunda bölgenin yükünü çeken Erzurum'un bu tür yatırımlarla yükünün hafifleyeceğini belirtip, sağlık turizmi konusunda yeteri kadar söz sahibi olunması için Erzurum'da özel hastane sayısının artırılmasını ve donanımlı bir Onkoloji Hastanesinin yapılmasını hatırlattı. Bu tür yaklaşımların son derece memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Güzel, Erzurum'un kalkınması için böyle isabetli taleplerin devamlı gündemde tutulmasını ve ilgili birimlere iletilmesini belirtip tüm siyasilerden böyle yaklaşımlar beklediklerini ifade etti. - ERZURUM