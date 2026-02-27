Bedir ailesinin acı günü

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir'in babası Zaim Bedir, son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören baba Zaim Bedir'in cenazesi bugün Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Erzurum Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve STK başkanları ve yakınları katıldı. - ERZURUM