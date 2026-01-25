ER-VAK'tan Ahlat'a vefa çağrısı - Son Dakika
ER-VAK'tan Ahlat'a vefa çağrısı

25.01.2026 13:46  Güncelleme: 13:47
Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, tarihçi Abdurrahim Şerif Beygü'nün 'Ahlat Kitabeleri' eseri vesilesiyle adının Ahlat'ta yaşatılması için çağrıda bulundu. Beygü'nün Türk kültür mirası üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel "Ahlat Kitabeleri" eseriyle bu anıtları ölümsüzleştiren Erzurumlu tarihçi Abdurrahman Şerif Beygü'nün isminin Ahlat'ta yaşatılması için Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi, Ahlat Kaymakamlığı ile Ahlat Belediyesine çağrıda bulundu.

Güzel. Anadolu'nun Orhun Anıtları olarak bilinen Ahlat Selçuklu mezarlığının Türk kültür mirası içinde emsalsiz olduğunu söyleyerek bu muhteşem kültür hazinesinin dünyaya duyurulmasında Erzurumlu tarihçi Abdurrahim Şerif Beygü'nün kaleme aldığı "Ahlat Kitabeleri" isimli eserinin önemli bir katkıda bulunduğunu hatırlattı.

Güzel, Abdurrahim Şerif Beygü'nün isminin Ahlat'ta yaşatılmasının önemli bir vefa borcu olduğunu ifade ederek, konuyla ilgili Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Belediyesi Başkanlığına ER-Vak olarak başvuruda bulunduklarını ama şimdiye kadar olumlu bir yanıt almadıklarını belirterek bu durumun Erzurumluları üzdüğünü ifade etti.

Erzurum'un bilge isimlerinden Sıtkı Dursunoğlu 'nun, Abdurrahim Şerif Beygu'nun bu çalışmasını "Anadolu Türk tarihinin en bakir ve karanlık safhasını, onun Ahlat Kitabeleri ile tanıdık. Taşın ve yazının kekeme dilini günlerce mihnetli kağnı yollarını aşarak, ev diye oyuklarda yatarak, çok kere ekmeğine katık bulamayarak o çözdü" dediğini ifade eden Güzel,batılı tarihçilerin ve bilim adamlarının bu kitaptan çok faydalandıklarını söyledi.

Abdurrahim Şerif Beygü'nün,"Bitlis'te muallimken tetkikatı tarihiyede bulundum.Anadolu'da Ahlat kadar Türklüğe ait kıymetli vesaiki tarihiyeyi sinesinde taşıyan hiçbir şehirmiz yoktur dersem mübalağa etmemiş olurum .O tarihten yani, 330 dan itibaren Ahlat tarihini tesbit ile yazmağa azmettim" sözlerine vurgu yapan Güzel,tüm ömrünü ülkesine ve onun değerlerine adayan,dürüst,çalışkan ve önemli bir tarihçi olan Beygü için ne yapılsa azdır diyerek kendisini saygı ve rahmetle andıklarını ifade edip, yaptıkları çağrının olumlu bir şekilde karşılık bulmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Abdurrahim Şerif Beygü kimdir?

1895 yılında Erzurum'da doğdu. İlköğrenimini Erzurum İdadisinde yaptı. Erzurum'da haftada iki defa çıkan Albayrak Gazetesi'nde mürettiplik yapmaya başladı.

Birinci Cihan savaşında Erzurum'un Ruslar tarafından işgali sırasında, İç Anadolu'ya başlayan göç akınına Beygu ailesi de katılmış, Sivas'ta duraklamışlardır. Sivas'ta Vilayet Matbaası'nda mürettiplik işine başlamış, ayni zamanda Sivas Muallim Mektebi'nde açılan muallim (öğretmen) yardımcılığı kursuna devam ederek kursu başarıyla tamamlamıştır. İlk olarak Erbaa'ya öğretmen yardımcısı olarak tayin edilmiş, bir yıl sonra Konya Muallim Mektebine kaydını yaptırarak okumuş ve muallim olmuştur. Bir çok yerde ilkokul öğretmenliği yapmış, bilahare Erzurum Sultanisi İptidai Kısım öğretmenliğine nakledilmiştir. Maarif Nezaretinin emri üzerine bir heyet tarafından yapılan imtihana girerek başarılı olmuş, tarih ve coğrafya öğretmeni olarak Erzurum Erkek Muallim Mektebine atanmış, bu görev de sekiz sene kalmıştır.

Abdurrahim Şerif Beygu, Erzurum'da bulunduğu sekiz sene içinde verimli çalışmalar yapmış, Ahlat Kitabeleri ve Erzurum Tarihi gibi kıymetli eserlerini bu zamanda hazırlamıştır.

1942 senesi sonlarında hastalığı sebebiyle Eskişehir Lisesi'ne naklini istemiş, Eskişehir'de 49 yaşında iken vefat etmiştir. Mezarı Eskişehir'dedir. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

