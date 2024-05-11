Erzurum Kent Konseyi Başkanı Engelliler Haftası için mesaj yayınladı - Son Dakika
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Yerel

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Engelliler Haftası için mesaj yayınladı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Engelliler Haftası için mesaj yayınladı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tanfer, engellilik konusundaki duyarlılığın artırılması gerektiğini vurgulayarak, devletin engellilere yönelik yapılan iyileştirmelerin toplumu daha kapsayıcı hale getirdiğini belirtti. Ayrıca, engellilerin eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini ve toplumun desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

11.05.2024 11:50
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Tanfer, "Engellilik konusundaki duyarlılığımızı artırmak, hepimizin ortak sorumluluğudur ve bu sorumluluğu birlikte yerine getirmeliyiz." diyerek şu ifadelere yer verdi, "Engellilik sadece bireylerin değil, tüm toplumun ortak meselesidir. Erişilebilirlik, eğitim, istihdam ve toplumsal katılım gibi alanlarda devletimizce yapılan iyileştirmeler, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırırken toplumumuzu daha kapsayıcı hale getirmektedir. Unutmayalım ki, engellilik sadece bireylerin değil, tüm toplumun ortak meselesidir. Engellilik konusundaki duyarlılığımızı artırmak, hepimizin sorumluluğudur ve bu sorumluluğu birlikte yerine getirmeliyiz. Merhameti menşei kabul eden bir medeniyetin evlatları olarak engelli vatandaşlarımızın fiziksel ve ruhsal açıdan kendilerini güven ve huzur içinde hissettikleri bir toplumda beraberce yaşamamıza destek olmak hepimizin toplumsal sorumluluklarından biridir. Bu toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirirken engelli vatandaşlarımızın temel hayati ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilmeleri için empati kurarak onlara destek olmalıyız. Ülkemizde engelli bireylere ve ailelerine yönelik farkındalığın her geçen gün artmasıyla, yaşadıkları sorunlar daha fazla görünür hale gelerek, toplumsal hayata tam katılımlarını sağlayacak "engelli dostu" çözüm arayışlarını hızlandırmıştır."

"Onlara eşit fırsatlar vermemiz gerekir"

Devletin, engellilerin yaşam kalitesini yükseltmek, hayatlarını başkalarına muhtaç olmadan sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla, mevzuat düzenlemeleri, eğitim imkanları ve istihdam imkanları sağlayarak, kendilerini toplumun bir parçası olarak benimsemelerine yardımcı olduğunu hatırlatan Tanfer, "Bu çalışmalar sonucunda, engelli vatandaşlarımızın spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına varan pek çok alanda takdire şayan başarılara imza attıklarını görmekteyiz. Engelli vatandaşlarımız herkesle aynı hak ve özgürlüklere sahiptir. Gerekli fırsat ve imkan sağlandığında, engelliler beceri ve yeteneklerini yaşamın her alanında gösterebilmektedir. Devletimiz, engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin ekonomik ve sosyal alanlarda ihtiyaç duydukları hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve uygulanmasında sosyal devlet olma sorumluluğunun yerine getirilmesinde önemli ilerlemeler kat etmiştir. Bu konuda toplumun bütün kesimlerine düşen görev, engelli insanlarımızın eşit vatandaşlar olarak kamu hayatının her alanında yer alarak, zihinlerdeki engelleri ortadan kaldırıp dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmektir. Eğitim ve fırsat verildiğinde hayatın her alanında etkili ve üretken olmayı bilen engelli vatandaşlarımızın elde ettiği başarılar, hepimizi gururlandırmaktadır. Erzurum Kent Konseyi olarak 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın engelliler ve karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni ediyor, Engelliler Haftası'nda, tüm engelli vatandaşlarımıza ve her zaman yanlarında olan fedakar ailelerine sevgi, saygılarımızı sunuyor; yaşamlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum." Dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Kent Konseyi Başkanı Engelliler Haftası için mesaj yayınladı - Son Dakika

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