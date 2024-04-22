Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Başkan Uçar\'ı Ziyaret Etti

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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Yönetim Kurulu, üyeleri ile birlikte 31 Mart Yerel Seçimlerinde ikinci kez Yakutiye Belediye Başkanlığı'na seçilen Dr. Mahmut Uçar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları, Gençlik Meclisi, Başkan Uçar'ı tebrik ederek, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Yakutiye Belediyesi'nin birçok belediyeye örnek olduğunu vurgulayan Tanfer, Başkan Uçar'a Kent Konseyine verdiği destek için teşekkür etti.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Başkan Uçar'a kent konseyi çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Başkan Tanfer, "Kent Konseyi Yönetim Kurulum adına Yakutiye'de önemli hizmetlere katkı sunmanız takdire şayandır. İkinci döneminizde Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile birlikte daha güzel hizmet proje sayılarının artırılması temennisinde bulunuyor, üstün başarılar diliyorum" dedi.

Kent Konseyi Gönüllülerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Yakutiye Belediye Başkan Dr. Mahmut Uçar, Kent Konseyi Başkanı Tanfer"e Yönetim Kurulu Üyelerine Teşekkür etti. Yakutiye Belediyesi'nin de katılımcı bir anlayış ile yönetildiğini, Bu yönetim anlayışı nedeniyle kent konseyiyle düzenli bir şekilde iş birliği içinde olduklarını ifade etti. Başkan Uçar, "Mahalle meclisi başkanlarıyla sürekli toplantılar düzenliyorduk. Mahalle meclisi sayısını artırmanın, Mahalle meclisi olan yerlerde de mahalle meclislerini daha aktif hale getirmemiz gerekiyor. Yakutiye İlçemizin gelişimi için var gücümüzle çalışmalarımızı hep birlikte sizlerin de önemli görüş ve talep desteklerinizle sürdüreceğiz. Aynı kentte yaşıyorsak, aynı havayı soluyorsak, ortak değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bugün geldiğiniz için de değerli Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'e kıymetli Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ziyarete katılan Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerini tanıtarak, taleplerini iletti. Ziyaretin ardından Başkan Uçar, Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri ile hatıra fotoğraf çekildi. - ERZURUM