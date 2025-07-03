Erzurum Kent Konseyi Başkanı\'ndan Gazetecilere Hayırlı Olsun Ziyareti

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ile birlikte Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez ve Yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, Yürütme Kurulu Üyeleri Cemil Uygur, Zeki Adil, İsmail Çakır, İlker Özkara, Necmettin Koç, Cem Bakırcı, Lokman Karataş ve Sinan Oral ile birlikte Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Tanfer, 'Gazetecilerimizle ortak paydamız Erzurum'

Gerçekleşen ziyarette, Erzurum'un toplumsal katılım süreçleri, basının demokratik işleyişteki etik rolü ile ilgili değerlendirmelerde bulunulurken, ortak çalışma alanları ve yapılabilecek iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunan Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "Kent Konseyi olarak, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin Doğu Anadolu Bölgesine hizmet eden çok önemli saygın bir Cemiyet kimliğinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Erzurum'un fikri hayatına, kamuoyu oluşmasına katkı sağlayan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanlık görevine layık görülen, bu önemli bayrağı teslim alan Erzurum basınımızın sevilen liyakatli ve tecrübeli ismi Ayhan Türkez başkanımıza, yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunuyor üstün başarılar diliyorum. Öncelikle önemli sorumluluk görevi üstlenen gazetecilerimizle ortak paydamız Erzurum, Bu dinamik yapının şehrin ortak iradesine katkıları noktasında basınımızla birlikte kolektif bir anlayışla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez ve Yönetiminin önemli projelere imza atacağına inanıyorum. Bu onurlu ve meşakkatli mesleği laiki ile sürdüren kıymetli gazeteci kardeşlerimizle birlikte bu kadim şehrimiz Erzurum'a çivi çakan her kimse 'Allah ondan razı olsun' anlayışındayız. O nedenle biz de Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetimiz ile birlikte üstüne bir şey katabilmenin sorumluluğu ile daha çok çalışarak ortak katılımlı bir anlayışla birlikte yürüteceğiz" diye konuştu.

Erzurum Kent Konseyi'nin ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez ise Kent Konseylerinin şehrin sosyal ve kültürel hayatına etkilerinin önemli olduğunu ifade etti. Başkan Türkez, "Konseyler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve şehir sakinlerinin katılımıyla oluşturulan platformlar aracılığıyla şehrin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, Erzurum Kent Konseyi, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde, Şehir Konseyi kavramının tanımı, amaçları ve işleyişi ele alınmasında Şehrin sosyal ve kültürel hayatı, insanların yaşadığı çevreyi şekillendiren önemli bir faktördür. Erzurum Kent Konseyimizin proje ve hizmetleri de takdire şayandır. Ayrıca, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve kültürel etkinliklerin desteklenmesi sayesinde şehirdeki yaşam kalitesinin arttığı gözlemlenmektedir. Demokratik katılımın güçlendirilmesi, çeşitlilik ve katılımcılığın sağlanması, sürdürülebilir kalkınmaya destek olunması gibi konularda da şehir konseylerinin önemli katkıları ile önemli bir görev üstlendiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

Başkan Tanfer, daha sonra Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez'e Kent Konseyi'nin rozetini taktı. - ERZURUM