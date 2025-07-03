Erzurum Kent Konseyi Başkanı'ndan Gazetecilere Hayırlı Olsun Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erzurum Kent Konseyi Başkanı'ndan Gazetecilere Hayırlı Olsun Ziyareti

Erzurum Kent Konseyi Başkanı\'ndan Gazetecilere Hayırlı Olsun Ziyareti
03.07.2025 11:09  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette, yerel basının rolü ve ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ile birlikte Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez ve Yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Köksal Yavuz, Yürütme Kurulu Üyeleri Cemil Uygur, Zeki Adil, İsmail Çakır, İlker Özkara, Necmettin Koç, Cem Bakırcı, Lokman Karataş ve Sinan Oral ile birlikte Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Tanfer, 'Gazetecilerimizle ortak paydamız Erzurum'

Gerçekleşen ziyarette, Erzurum'un toplumsal katılım süreçleri, basının demokratik işleyişteki etik rolü ile ilgili değerlendirmelerde bulunulurken, ortak çalışma alanları ve yapılabilecek iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunan Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, "Kent Konseyi olarak, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin Doğu Anadolu Bölgesine hizmet eden çok önemli saygın bir Cemiyet kimliğinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Erzurum'un fikri hayatına, kamuoyu oluşmasına katkı sağlayan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanlık görevine layık görülen, bu önemli bayrağı teslim alan Erzurum basınımızın sevilen liyakatli ve tecrübeli ismi Ayhan Türkez başkanımıza, yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulunuyor üstün başarılar diliyorum. Öncelikle önemli sorumluluk görevi üstlenen gazetecilerimizle ortak paydamız Erzurum, Bu dinamik yapının şehrin ortak iradesine katkıları noktasında basınımızla birlikte kolektif bir anlayışla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez ve Yönetiminin önemli projelere imza atacağına inanıyorum. Bu onurlu ve meşakkatli mesleği laiki ile sürdüren kıymetli gazeteci kardeşlerimizle birlikte bu kadim şehrimiz Erzurum'a çivi çakan her kimse 'Allah ondan razı olsun' anlayışındayız. O nedenle biz de Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetimiz ile birlikte üstüne bir şey katabilmenin sorumluluğu ile daha çok çalışarak ortak katılımlı bir anlayışla birlikte yürüteceğiz" diye konuştu.

Erzurum Kent Konseyi'nin ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez ise Kent Konseylerinin şehrin sosyal ve kültürel hayatına etkilerinin önemli olduğunu ifade etti. Başkan Türkez, "Konseyler, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve şehir sakinlerinin katılımıyla oluşturulan platformlar aracılığıyla şehrin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, Erzurum Kent Konseyi, çalışmanın ilerleyen bölümlerinde, Şehir Konseyi kavramının tanımı, amaçları ve işleyişi ele alınmasında Şehrin sosyal ve kültürel hayatı, insanların yaşadığı çevreyi şekillendiren önemli bir faktördür. Erzurum Kent Konseyimizin proje ve hizmetleri de takdire şayandır. Ayrıca, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve kültürel etkinliklerin desteklenmesi sayesinde şehirdeki yaşam kalitesinin arttığı gözlemlenmektedir. Demokratik katılımın güçlendirilmesi, çeşitlilik ve katılımcılığın sağlanması, sürdürülebilir kalkınmaya destek olunması gibi konularda da şehir konseylerinin önemli katkıları ile önemli bir görev üstlendiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

Başkan Tanfer, daha sonra Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez'e Kent Konseyi'nin rozetini taktı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Kent Konseyi Başkanı'ndan Gazetecilere Hayırlı Olsun Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den Çocukları için geceden sıraya girdiler Görüntü Türkiye'den! Çocukları için geceden sıraya girdiler
Jude Bellingham, Arda Güler’i çıldırttı Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı
Depreme böyle yakalandılar Korku dolu anlar Depreme böyle yakalandılar! Korku dolu anlar
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra... Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı
Özgür Özel’in dokunulmazlık fezlekesi Meclis’e sunuldu Özgür Özel'in dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
Saraçhane’de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
İzmir’deki yangın Çeşme’ye de sıçradı Tahliye anonsları yapılıyor İzmir'deki yangın Çeşme'ye de sıçradı! Tahliye anonsları yapılıyor
Diyarbakır Barosu’ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu

10:29
Zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu
Zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu
10:05
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
09:59
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
07:09
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
16:41
Fenerbahçe Beko’nun eski başantrenörü Anadolu Efes’in başına geçti
Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Anadolu Efes'in başına geçti
16:35
Emre Altuğ’la aşk yaşadığı iddia edilmişti Didem Delen’in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı
16:31
Mehmet Uçum: Erdoğan’ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
16:28
Viktor Gyökeres’in yeni adresi belli oluyor Transferin bitmesi an meselesi
Viktor Gyökeres'in yeni adresi belli oluyor! Transferin bitmesi an meselesi
16:06
Ali Koç’un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
15:58
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
15:57
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Leman tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 11:12:15. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum Kent Konseyi Başkanı'ndan Gazetecilere Hayırlı Olsun Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.