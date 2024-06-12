Erzurum Kent Konseyi Başkanı Türk Kızılayı'nın 156. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Türk Kızılayı'nın 156. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Türk Kızılayı'nın en güçlü insani yardım kuruluşu olduğunu ifade ederek, " Bugün dünyanın sayılı bölgesinin en güçlü insani yardım kuruluşu olan ve kendini insan ızdırabını dindirmeye, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya adayan, köklü tarihinden aldığı güçle Türkiye'nin merhamet çınarı olmaya devam eden Türk Kızılay'ımızın 156. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Türk Kızılay'ı, Osmanlı Cihan Devleti döneminden bugüne kadar milletimizin taraf olduğu tüm mücadelelerde cephede bulunmuş ve savaş alanında yaralanan yüz binlerce askerimize şifa olmuştur.Sadece kendi insanının değil, mazlumların ve mazlum milletlerin 156 yıldır yardımına koşan köklü kuruluş, bu süre zarfında Türk milletinin gururu, gözü ve gönlü burukların umudu olmuştur. Her fırsatta yardıma muhtaç ellere desteğini sürdüren Türk Kızılay'ı, adeta milletimizin yardım ve hayırseverliğinin ete kemiğe bürünmüş halini temsil etmektedir." dedi.

Hiçbir inanç, milliyet ayırt etmeksizin insanların yardımına koşan Türk Kızılayı'nın, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteği, daha sonra da bağışçılarının katkılarıyla mazlumların yardımına koştuğunu ifade ederek," Bu sebeple Türk Kızılay'ının hizmetlerinin artarak çoğalması için biz vatandaşlara da maddi manevi büyük görevler düşmektedir. Mazlumun yanında olma düsturunu benimseyen aziz milletimizin maddi manevi her türlü desteğini, dünyanın neresinde olursa olsun yardıma muhtaç durumdaki insanlara ulaştıran Türk Kızılay'a teşekkür ediyorum. Bu duygu düşüncelerle milletimizin ve ülkemizin iyilikte gurur kaynağı haline gelen Türk Kızılay'ının 156. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, destek olan tüm gönüllü çalışanlarına nice başarılı, iyilik dolu yıllar diliyorum." şeklinde konuştu. - ERZURUM