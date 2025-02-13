Erzurum Kent Konseyi\'nden Aziziye Belediyesine Ziyaret

Yerel

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ile Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'ı ziyaret ederek, Başkan Akpunar'a çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, beraberinde Kent Konseyi Kurul Üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, Kent Konseyi Kurul Üyelerine Aziziye Belediyesi'nin ilçe genelindeki çalışmaları ve projeleri ile ilgili bilgi vererek, Kent Konseylerinin demokrasi ve katılımcılığın temeli olduğunu belirtti.

Bu yönetim anlayışı nedeniyle Erzurum Kent Konseyi ile düzenli bir şekilde iş birliği içinde olduklarını kaydeden Başkan Akpunar, "Aynı kentte yaşıyorsak aynı havayı soluyorsak, ortak değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Aziziye Belediye Başkanı olarak bizde Kent Konseyi ile her zaman iş birliğine hazı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şehrin gelişimine önemli destek veren Kent Konseyimizin değerli Başkanı Hüseyin Tanfer olmak üzere, kıymetli Erzurum Kent Konseyi'nin kurul üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum.' diye konuştu.

Ziyaretin ardından, Kent Konseyi Başkanı Tanfer, gelecekteki projeler ve işbirlikleri hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Kent Konseyi'nin devam eden çalışmaları ve planlanan yeni projelerle Erzurum, Aziziye, Yakutiye, Palandöken İlçelerinin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

Başkan Emrullah Akpunar, Erzurum Kent Konseyi'nin çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, Başkan Tanfer ile Yürütme Kurulu Üyelerine teşekkür etti. - ERZURUM