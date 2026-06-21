Erzurum'da Gaziler Müzesi'ne Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
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Erzurum'da Gaziler Müzesi'ne Anlamlı Ziyaret

Erzurum\'da Gaziler Müzesi\'ne Anlamlı Ziyaret
21.06.2026 12:58
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve beraberindekiler, Kıbrıs ve Kore Gazileri Savaş Müzesi'ni ziyaret ederek tarihi fotoğrafları inceledi. Müze, kahramanlık destanlarını genç nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren 'Kıbrıs ve Kore Gazileri Savaş Müzesi'ni ziyaret ederek müzede sergilenen tarihi fotoğrafları inceledi.

Ziyarette, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, müzeyi gezdirerek sergilenen eserler hakkında bilgi verdi. Mesci, müzenin Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı başta olmak üzere Türk milletinin kahramanlık destanlarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulduğunu belirtti.

Müzede Kore Harbi ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın yanı sıra Çanakkale Savaşı ve Sakarya Meydan Muharebesi'ne ait toplam 100 fotoğrafın yer aldığını ifade eden Mesci, fotoğrafların Genelkurmay Başkanlığı'ndan temin edildiğini ifade eden Başkan Mesci, "Tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran kahramanlarımızı gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu müzeyi kurduk. Amacımız genç kuşaklara vatan ve bayrak sevgisini aşılamak, gazilik ve şehitlik bilincini kazandırmaktır. Öğrencilerimizi derneğimizde ağırlayarak tarihi belgeler ve fotoğraflar eşliğinde bilgilendiriyoruz. Bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Erzurum Kent Konseyi'nin kıymetli kurul üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

"Şehit ve Gazilerimiz Milletimizin Gönlünde Müstesna Bir Yere Sahiptir"

Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer de Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Şehit ve gazilerin milletin en kıymetli değerleri olduğunu vurgulayan Başkan Tanfer, "Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, gazilerimize minnettarlığımızı ifade etmek ve onların kıymetli ailelerinin her zaman yanında olmak en temel görevlerimizden biridir. En büyük ilham kaynağımız olan şehit ve gazilerimizin destansı mücadeleleri hiçbir zaman unutulmayacaktır. Şehit ve gazilerimiz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Bu vatan uğruna canlarını ortaya koyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize ve ailelerine sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, günün anısına Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'e dernek flamasını takdim etti.

Babalar Gününü de kutlayan Başkan Tanfer, "Kent Konseyi olarak başta şehitlerimizin emaneti kıymetli babalarımız ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, görevleri başında ve ailelerinin yanında özveriyle hayatlarına yön veren tüm babalara sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyor, Ebediyete yolcu ettiğimiz babalarımızı da rahmetle anıyorum." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Erzurum, Türkiye, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Gaziler Müzesi'ne Anlamlı Ziyaret - Son Dakika

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