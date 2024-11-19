Erzurum, Keşfedilmeyi Bekleyen Doğal Güzelliklere İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum, Keşfedilmeyi Bekleyen Doğal Güzelliklere İhtiyaç Duyuyor

Erzurum, Keşfedilmeyi Bekleyen Doğal Güzelliklere İhtiyaç Duyuyor

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 2025 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti olan Erzurum'un doğal güzelliklerini tanıtmak ve keşfettirmek amacıyla önemli çalışmalara imza atıyor. Hınıs Kanyonu'nda yapılan doğa etkinlikleriyle bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekiliyor.

19.11.2024 09:49  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilin tanıtımı yapmak ve özellikle keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleri gün yüzüne çıkarmak için atağa geçti.

Tarihi, doğası, iklimi ve geniş coğrafyası ile dört mevsim turizm imkanı sunan Erzurum'da saklı doğal güzellikler tek tek ortaya çıkarılıyor. 2025 yılı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da hem tanıtım hem de keşfedilmeyen bekleyen güzellikleri ortaya çıkarmak için bir süredir önemli çalışmaların altına imza atan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, doğa sporları ve macera ekipleriyle birlikte farkındalık oluşturmaya başladı.

Hınıs kanyonu meraklılarını bekliyor

Son olarak kentte bulunan macera ve doğa tutkunlarıyla birlikte Erzurum'un güney ilçelerinden birisi olan Hınıs'a giden Vali Çiftçi, burada off-road aracını sürdü, atv ile dereleri geçti ve kanyonda yürüyüşe katıldı. Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, Hınıs Belediye Başkanı Serdal Şan, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ve Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi Başkanı Lokman Toptaş'ında içinde olduğu macera tutkunları ile zaman zaman adrenalin dolu anlar yaşandı.

Vali Çiftçi; "Keşfedilmeyi bekleyen yerlere tek tek ulaşacağız"

Erzurum'a 160 kilometre uzaklıkta yer alan ve fasulyesiyle, köftesiyle, kanyonuyla meşhur olan Hınıs ilçesinin güzelliklerini yaşamak için bir program düzenlediklerini anlatan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibiyle ilimizi, ilçelerimizi tanımaya yönelik olarak etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Hınıs ilçemizde bulunan kanyonda dört kilometre yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Kanyonun içerisinde bir tarihi camimiz var. Rivayetler muhtelif olmakla beraber 18 yüzyıla veya 19 yüzyıla tarihleniyor. Yapılış tarihi itibariyle gayet güzel. Zamanında mescit olarak yapılmış. Ama şu anda ismi Ulu Camii veya vatandaş arasında Dere Camii olarak da geçiyor. Vatandaşlarımız burada ibadetlerini yerine getirebiliyorlar. Bu kanyonun uzunluğu toplamda 34 kilometre. Altından da bir dere akmak suretiyle devam ediyor. Burası turizme kazandırılabilir. Hakikaten güzel bir yer. Şu anda sonbaharda olmamıza rağmen gayet güzel bir hava ve manzara var burada. İç turizmi hem de dış turizme hitap edebilecek şekilde projelendirilebilir. Belediye başkanımızın da bu manada bir projesi var. Buranın turizme kazandırılmasıyla iç ve turist dış turizm açısından değerlendirilmesiyle ilgili. Biz de valilik olarak bunu destekleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde inşallah yine macera, doğa sporları kulübümüzle beraber Erzurum'un keşfedilmeyi bekleyen diğer yerlerine de beraber gezi düzenleyeceğiz. İnşallah burada görev sürem sona erinceye kadar bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Keşfedilmeyi bekleyen güzellikler var

Erzurum ilinin güneyinde engebeli ve çevresi dağlarla kaplı 1720 rakımlı ova üzerinde kurulan Hınıs ilçesinin Bahçe Mahallesi ile Kayabaşı Mahalleleri arasında bulunan ve Bahçe Mahallesi ile Sarılı Mahallelerini ilçe merkezinden ayıran Hınıs Kanyonu; riviera ve tekne tipi kanyon özelliğine sahip. Bozulmamış doğa harikası kanyonda 1734 yılında Muş Beylerinden Alaeddin Bey tarafından yapılan Hınıs Ulu Cami/Dere Camii bulunuyor. Hınıs Kanyonu 7 kilometre uzunluğa sahip ve kanyonun içinden geçen Hınıs Çayı, suyunun yüksek olduğu dönemlerde rafting, dağcılık ve kanyon tutkunları için eşsiz bir güzellik sunuyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Mustafa Çiftçi, erzurum, Ekonomi, Kültür, Turizm, Hınıs, Yerel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum, Keşfedilmeyi Bekleyen Doğal Güzelliklere İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
08:15 Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı
07:21 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış
14:48 Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket
14:48 İki teğmen daha TSK’dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi
14:28 İlker Ayrık, RTÜK’ten büyük ceza yedikleri dansöz oyununu yıllar sonra anlattı İlker Ayrık, RTÜK'ten büyük ceza yedikleri dansöz oyununu yıllar sonra anlattı
14:24 Trabzon Adliyesi’nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı Trabzon Adliyesi'nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı
14:21 Fatih Terim, “Icardi mi, Osimhen mi“ sorusuna bakın ne yanıt verdi Fatih Terim, "Icardi mi, Osimhen mi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi
14:19 8 milyon araç için zorunlu Akaryakıtta yeni dönem başladı 8 milyon araç için zorunlu! Akaryakıtta yeni dönem başladı
14:12 Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damattan olay hareket Kız isteme sırasında tuzlu su verilen damattan olay hareket
14:07 Üvey Baba’nın Semiha’sı İBB’de çalışıyor Son halini görmeniz lazım Üvey Baba'nın Semiha'sı İBB'de çalışıyor! Son halini görmeniz lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 10:28:39. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum, Keşfedilmeyi Bekleyen Doğal Güzelliklere İhtiyaç Duyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.