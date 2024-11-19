Erzurum, Keşfedilmeyi Bekleyen Doğal Güzelliklere İhtiyaç Duyuyor

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilin tanıtımı yapmak ve özellikle keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellikleri gün yüzüne çıkarmak için atağa geçti.

Tarihi, doğası, iklimi ve geniş coğrafyası ile dört mevsim turizm imkanı sunan Erzurum'da saklı doğal güzellikler tek tek ortaya çıkarılıyor. 2025 yılı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da hem tanıtım hem de keşfedilmeyen bekleyen güzellikleri ortaya çıkarmak için bir süredir önemli çalışmaların altına imza atan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, doğa sporları ve macera ekipleriyle birlikte farkındalık oluşturmaya başladı.

Hınıs kanyonu meraklılarını bekliyor

Son olarak kentte bulunan macera ve doğa tutkunlarıyla birlikte Erzurum'un güney ilçelerinden birisi olan Hınıs'a giden Vali Çiftçi, burada off-road aracını sürdü, atv ile dereleri geçti ve kanyonda yürüyüşe katıldı. Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, Hınıs Belediye Başkanı Serdal Şan, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ve Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi Başkanı Lokman Toptaş'ında içinde olduğu macera tutkunları ile zaman zaman adrenalin dolu anlar yaşandı.

Vali Çiftçi; "Keşfedilmeyi bekleyen yerlere tek tek ulaşacağız"

Erzurum'a 160 kilometre uzaklıkta yer alan ve fasulyesiyle, köftesiyle, kanyonuyla meşhur olan Hınıs ilçesinin güzelliklerini yaşamak için bir program düzenlediklerini anlatan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibiyle ilimizi, ilçelerimizi tanımaya yönelik olarak etkinliklerimizi devam ettiriyoruz. Hınıs ilçemizde bulunan kanyonda dört kilometre yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Kanyonun içerisinde bir tarihi camimiz var. Rivayetler muhtelif olmakla beraber 18 yüzyıla veya 19 yüzyıla tarihleniyor. Yapılış tarihi itibariyle gayet güzel. Zamanında mescit olarak yapılmış. Ama şu anda ismi Ulu Camii veya vatandaş arasında Dere Camii olarak da geçiyor. Vatandaşlarımız burada ibadetlerini yerine getirebiliyorlar. Bu kanyonun uzunluğu toplamda 34 kilometre. Altından da bir dere akmak suretiyle devam ediyor. Burası turizme kazandırılabilir. Hakikaten güzel bir yer. Şu anda sonbaharda olmamıza rağmen gayet güzel bir hava ve manzara var burada. İç turizmi hem de dış turizme hitap edebilecek şekilde projelendirilebilir. Belediye başkanımızın da bu manada bir projesi var. Buranın turizme kazandırılmasıyla iç ve turist dış turizm açısından değerlendirilmesiyle ilgili. Biz de valilik olarak bunu destekleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde inşallah yine macera, doğa sporları kulübümüzle beraber Erzurum'un keşfedilmeyi bekleyen diğer yerlerine de beraber gezi düzenleyeceğiz. İnşallah burada görev sürem sona erinceye kadar bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Keşfedilmeyi bekleyen güzellikler var

Erzurum ilinin güneyinde engebeli ve çevresi dağlarla kaplı 1720 rakımlı ova üzerinde kurulan Hınıs ilçesinin Bahçe Mahallesi ile Kayabaşı Mahalleleri arasında bulunan ve Bahçe Mahallesi ile Sarılı Mahallelerini ilçe merkezinden ayıran Hınıs Kanyonu; riviera ve tekne tipi kanyon özelliğine sahip. Bozulmamış doğa harikası kanyonda 1734 yılında Muş Beylerinden Alaeddin Bey tarafından yapılan Hınıs Ulu Cami/Dere Camii bulunuyor. Hınıs Kanyonu 7 kilometre uzunluğa sahip ve kanyonun içinden geçen Hınıs Çayı, suyunun yüksek olduğu dönemlerde rafting, dağcılık ve kanyon tutkunları için eşsiz bir güzellik sunuyor. - ERZURUM