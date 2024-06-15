Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı: Kurban Kesimi İçin Belirlenen Yerler Tercih Edilmeli - Son Dakika
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Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı: Kurban Kesimi İçin Belirlenen Yerler Tercih Edilmeli

Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Abdülkadir Ürüşan, kurbanın kesimi konusunda belediyelerin ve komisyonun belirlemiş olduğu yerlerin tercih edilmesi gerektiğini açıkladı. Kurban pazarlığında hayvanların uygun özelliklere sahip olması gerektiğini vurgulayan Ürüşan, etin muhafazasının da önemli olduğunu belirtti.

15.06.2024 11:42
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Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Abdülkadir Ürüşan, kurbanın kesimi konusunda belediyelerin ve komisyonun belirlemiş olduğu yerlerin tercih edilmesi gerektiğini açıkladı.

Başkan Ürüşan, "Kurbanı belirli bölgelerde kesime uygun ortam oluşturulması ile kasapların işin ehli olması da çok önemlidir" dedi.

Kurban pazarlığında kurbanlık hayvanların kurban vasıflarına ve dini vecibelere uygun olması gerektiğini vurgulayan Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Abdulkadir Ürüşan, "Öncelikle hayvanın sağlıklı olması gerekiyor. Derisi canlı, parlak olmalı, kulağı veya boynuzu kesik, kırık olmamalı. Kör, yürüyemeyecek kadar topal olmaması ve iki yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Aksi takdirde dinen de caiz değildir. Bu konuda vatandaşların pek bilgisi yoksa hayvan pazarlarından alıyorlarsa orada veterinerler mutlaka bulunmaktadır. Veterinerlere yada besicilerimize sormalıdırlar. Hayvanın kesimi konusunda belediyelerimizin ve komisyonun belirlemiş olduğu yerleri tercih etmeliler, besicilerden aldılar ise zaten orda kesime uygun ortam oluşturuluyor. Kasapların işin ehli olması da çok önemlidir. Vatandaşlarımız kurban kesimi için, mezbahaları ve belirlenen kesim yerlerini tercih etmeleri gerekiyor. Kurbanlarını yetki belgesi olan kasaplara kestirmeleri, kesim sonrasında ise hijyenik ve atık yönetimini doğru bir şekilde gerçekleştirmeleri çevre ve sağlık açısından önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.

"Kısa Sürede Tüketilmemelidir"

Etin muhafazasının önemli olduğunu ifade eden Başkan Ürüşan,"Hayvan kesildikten sonra kanı iyice akıtılmalı. Sıcağı sıcağına et tüketilmemelidir. Asgari en az 5-6 saat sıcak etin soğuması sağlanmalı. Sıcaklığı 4-5 dereceye kadar düştüğünde parçalanıp dondurulabilir. Etin lezzeti ve kalitesini düşürmemek için et hemen dondurulmamalı veya hemen tüketilmemelidir. Dinlenmesi sağlanmalıdır. Tüketebileceğimiz ölçüde dondurmalıyız ayrıca dondurucudan çıkardığımız etin tamamını tüketmeliyiz. Bu vesileyle kıymetli Erzurumlu hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlıklı günler diliyoruz. " dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı: Kurban Kesimi İçin Belirlenen Yerler Tercih Edilmeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı: Kurban Kesimi İçin Belirlenen Yerler Tercih Edilmeli - Son Dakika
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